Galaxy Z Fold 7 hat ein großes Problem – Samsung verrät, wie ihr euch davor schützt

Abblätternde Farbe sorgt beim Samsung Galaxy Z Fold 7 für negative Schlagzeilen.

Einige Besitzer des Galaxy Z Fold 7 melden Lackschäden an ihren Geräten – ein Problem, das bereits beim Vorgänger Fold 6 auftrat. Samsung verweist auf Ladegeräte von Drittanbietern als Ursache, doch die Community ist skeptisch.

Samsung Galaxy Z Fold 7: Lack ab beim Luxus-Foldable

Das Galaxy Z Fold 7, das mehrere Makel hat, ist erst seit wenigen Monaten erhältlich und kostet bei Samsung rund 2.000 Euro – ein echtes Premium-Gerät. Umso frustrierender für Käufer, dass schon nach kurzer Zeit auf Reddit Berichte über ein bekanntes Problem auftauchen: Die Lackierung des Gehäuses blättert ab – häufig an deutlich sichtbaren Stellen.

Betroffene Nutzer betonen, ihre Geräte weder fallen gelassen noch unsachgemäß behandelt zu haben. In einem Fall wurde das Fold 7 sogar durchgehend mit einer Schutzhülle verwendet. Auch die Farbvariante scheint keine Rolle zu spielen, da mehrere Modelle gleichermaßen betroffen sind.

Ladegeräte im Fokus – oder doch ein Produktionsfehler?

Im Support erklärt Samsung, dass nicht geerdete Fremd-Ladegeräte elektrische Leckströme erzeugen könnten. Diese würden die Schutzschicht des Metalls angreifen und so zum Abplatzen der Farbe führen. Der Hersteller empfiehlt daher, nur Original-Netzteile zu verwenden (Quelle: Samsung).

Doch die Community bleibt skeptisch: Einige Nutzer berichten von Lackschäden trotz originalem Samsung-25W-Ladegerät. Die Frage steht im Raum, ob wirklich Ladegeräte schuld sind – oder ob es einen Produktionsfehler im Lackierungsprozess gibt (Quelle: phonearena).

Gerade bei einem Foldable im Luxus-Segment erwarten Käufer eine robuste Verarbeitung. Die wachsende Zahl an Meldungen wirft daher Fragen auf. Wer betroffen ist, sollte sich direkt an den Samsung-Support wenden. In einem Fall aus Dänemark hat das Unternehmen bereits zugesagt, ein betroffenes Gerät zu prüfen.