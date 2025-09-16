Ganz Deutschland liebt diese Ikea-Lampe – aber Amazon hat die bessere Alternative

Sie steht in unzähligen deutschen Haushalten: Lauters. Die schöne Ikea-Lampe ist ein echter Bestseller. Eine Stehlampe auf Amazon macht dem Klassiker aber den Rang streitig – und bietet drei Funktionen, auf die Lauters verzichten muss.

Stativlampen sind zeitlos und passen in fast jede Wohnungseinrichtung. Ikeas Lauters-Lampe hat diesen Look populär gemacht, lässt aber wichtige Features vermissen. Eine Stehlampe auf Amazon kombiniert die beliebte Optik mit moderner LED-Technologie und kostet aktuell nur 63,99 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) – 20 Prozent günstiger als zuletzt. Dimmbarkeit, Fernsteuerung und ein praktisches Holzregal machen sie zur cleveren Alternative.

Stehlampe Dimmbare LED-Stehleuchte mit Holzstativ, 4 Farbtemperaturen und praktischem Ablageboden. Inkl. Timer und Fernbedienung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.09.2025 16:11 Uhr

Für wen lohnt sich die Stehlampe bei Amazon?

Fans von Ikeas Lauters-Lampe, die aber mehr Funktionalität und Komfort wollen

Technikaffine Nutzer, die per Fernbedienung verschiedene Lichtstimmungen schaffen möchten

Das Gestell aus Naturkautschukholz verleiht der Stehlampe die gewohnt warme Optik, die auch Ikeas Lauters-Lampe versprüht, während moderne Technik für Komfort sorgt. Mit der magnetischen Fernbedienung lassen sich vier verschiedene Lichtfarben abrufen: von warmem Ambiente-Licht bis hin zu kühlem Arbeitslicht. Praktisch beim Filmabend im Wohnzimmer oder beim konzentrierten Lesen auf der Couch.

Das integrierte Holzregal macht die Lampe zum funktionalen Möbelstück. Darauf finden gerahmte Fotos, kleine Pflanzen oder die aktuelle Lektüre Platz. So wird die Beleuchtung zum Dekorationselement, das den Raum optisch aufwertet. Die stabile Konstruktion verhindert dabei, dass Haustiere die Lampe versehentlich umwerfen.

Besonders durchdacht sind die smarten Funktionen: Eine Speicherfunktion merkt sich die zuletzt gewählte Helligkeit und Lichtfarbe. Der integrierte Timer schaltet die Lampe nach einer Stunde automatisch ab – ideal fürs Einschlafen. Der Fußschalter ermöglicht schnelles Ein- und Ausschalten ohne Fernbedienung.

Die werkzeuglose Montage gelingt laut Hersteller in 15 Minuten. Das schaffen selbst absolute Aufbau-Muffel.

Amazon-Käufer loben einfachen Aufbau und vielseitige Lichteinstellungen

Mit 4,6 von 5 Sternen erntet die Stehlampe überwiegend positive Bewertungen auf Amazon. Kunden schätzen besonders die Optik und den unkomplizierten Aufbau. Die einstellbare Helligkeit und die verschiedenen Lichtfarben werden als großer Pluspunkt hervorgehoben. „Wunderschöne Lampe. Ein besonders tolles Detail, dass man die Lampe dimmen kann“, schreibt einer der Käufer.

