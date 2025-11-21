Ganze 150 Euro Rabatt auf Akku-Staubsauger mit coolen Extras: Diese Angebote haut Shark jetzt raus

Ihr habt keine Lust, auf Black Friday zu warten? Dann haben wir gute Nachrichten für euch. Bei Shark bekommt ihr schon vor der großen Rabattschlacht die Möglichkeit, Schnäppchen in verschiedenen Kategorien zu machen.
Wenn ihr eure Clean-Up-Utensilien zu Hause aufrüsten wollt oder noch das perfekte Weihnachtsgeschenk sucht, lohnt sich ein Blick auf die exklusiven Shark-Deals.
#1 Staubsauger
Für saubere Böden sorgen die Staubsauger von Shark. Hier habt ihr bereits vor Black Friday die Möglichkeit, günstige Deals abzustauben. So ist beispielsweise der Shark Akku-Staubsauger mit Anti-Hair-Wrap Technologie gerade für 229,99 Euro erhältlich (im Online-Shop ansehen).
#2 Beautyprodukte
In der Rubrik Beauty staubt ihr zurzeit die beliebten Badezimmer-Produkte von Shark günstiger ab. Für den Multistyler mit 5 Aufsätzen für glatte Haare, Locken und Wellen zahlt ihr aktuell nur 369,99 Euro (im Online-Shop ansehen). Doch es gibt viele weitere Deals in der Kategorie. Perfekt, um schonmal Weihnachtsgeschenke für Beauty-Fans zu shoppen.
#3 Reinigung
Nicht nur Staubsauger, sondern auch die bekannten Fleckenentferner von Shark sind günstiger zu haben. Für den HairPro Fleckenentferner für Haustierhaushalte zahlt ihr aktuell nur 179,99 Euro (im Online-Shop ansehen). Schaut euch in der Kategorie um, wenn ihr Cleaning-Tools für euren Haushalt sucht.
#4 Saugroboter
Wenn in euren Haushalt endlich ein Staubsaugerroboter einziehen soll, schaut euch schon jetzt bei Shark um. Der PowerDetect NeverTouch ist zurzeit für 499,99 Euro zu haben (im Online-Shop ansehen), es gibt aber noch jede Menge weiterer Schnäppchen. Mit diesen Tools spart ihr euch jede Menge Hausarbeit.
#5 Klima & Luft
Frische Luft ist bei Shark schon vor Black Friday richtig günstig. Der Shark NeverChange Luftreiniger kostet aktuell nur 99,99 Euro und ist damit deutlich reduziert (im Online-Shop ansehen). Ihr findet aber auch andere Produkte günstiger als sonst. Denkt auch an den nächsten Sommer, vielleicht benötigt ihr dringend einen neuen Ventilator und wollt jetzt Geld sparen.