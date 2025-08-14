Garmin Pay: Diese Banken sind dabei und so funktioniert es

Mit Garmin Pay könnt ihr direkt und kontaktlos mit eurer Smartwatch bezahlen. Damit der Service funktioniert, muss eure Bank Garmin Pay unterstützen. Wir erklären, wie ihr herausfindet, ob eure Bank dabei ist, wie ihr eure Karte einrichtet und was es rund um die Sicherheit zu beachten gibt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Was ist Garmin Pay und wie funktioniert es?

Garmin Pay ist ein digitaler Dienst, mit dem ihr an allen NFC-fähigen Kassen kontaktlos mit eurer Garmin-Smartwatch bezahlen könnt.

NFC steht für „Near Field Communication“. Das ist eine Funktechnik, die Daten über sehr kurze Distanzen sicher übertragen kann. NFC-Kassen erkennt ihr am Funk-Symbol mit den vier seitlich liegenden gebogenen Linien, das sich auch auf eurer Bankkarte befindet.

Anzeige

Damit ihr Garmin Pay nutzen könnt, müsst ihr eure Kredit- oder Debitkarte in der Garmin Connect App mit der Smartwatch verknüpfen. Die Übertragung der Zahlungsdaten erfolgt im Übrigen stets verschlüsselt, das bedeutet, eure Original-Kartendaten werden nicht an das Kassenterminal weitergegeben.

Vor dem ersten Einkauf oder nachdem ihr die Uhr angelegt habt, gebt ihr einen vierstelligen Sicherheitscode ein. Dann könnt ihr für einen begrenzten Zeitraum ohne erneute Code-Eingabe weiterzahlen.

Welche deutschen Banken unterstützen Garmin Pay?

Ob eure Bank Garmin Pay unterstützt, könnt ihr ganz einfach mit der Filterfunktion auf der Garmin Webseite herausfinden. Weil laufend neue Banken und Kartentypen zugeschaltet werden, verzichten wir an dieser Stelle auf eine Aufzählung der Kooperationspartner.

Garmin Pay einrichten: So geht’s

Auch wenn ihr mit Smartwatches oder mobilen Bezahldiensten noch wenig Erfahrung habt, sollte euch der Einstieg bei Garmin Pay im Handumdrehen gelingen. Folgt einfach dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Ladet die Garmin-Connect-App auf euer Smartphone und verbindet sie mit eurer Garmin-Smartwatch.

sie mit eurer Garmin-Smartwatch. Öffnet das Menü der App und wählt „Garmin Pay“ aus.

Erstellt ein neues Wallet und legt den vierstelligen Sicherheitscode fest.

fest. Fügt nun eure Kredit- oder Debitkarte hinzu. Ihr könnt die Kartendaten scannen oder manuell eintragen.

Bestätigt die Karte gegebenenfalls per SMS, per E-Mail oder per Freigabe über eure Banking-App.

die Karte gegebenenfalls per SMS, per E-Mail oder per Freigabe über eure Banking-App. Nach der erfolgreichen Bestätigung ist Garmin Pay einsatzbereit.

Anzeige

Welches Modell macht das Rennen bei den Smartwatches? Im Video zeigen wir euch verschiedene Modelle im direkten Vergleich und verraten, welche Uhr am meisten überzeugt.

Wie steht es um die Sicherheit bei Garmin Pay?

Wie weiter oben bereits angedeutet, speichert Garmin Pay eure echten Karteninformationen nicht auf der Uhr. Stattdessen wird jede Transaktion mit einer sogenannten Token-Nummer abgewickelt.

Anzeige

Das ist eine einmalige, verschlüsselte Ersatznummer. Eure tatsächlichen Kartendaten gelangen also niemals an ein Kassenterminal.

Der von euch festgelegte Sicherheitscode muss mindestens einmal alle 24 Stunden eingegeben werden. Wird die Uhr vom Handgelenk abgenommen, ist ebenfalls sofort eine erneute Code-Eingabe erforderlich. Diese Kombination aus Zeit- und Bewegungserkennung schützt euch, falls die Uhr verloren geht oder gestohlen wird.

Zusätzlich könnt ihr die Zahlungsfunktion jederzeit über die Garmin Connect App deaktivieren oder direkt bei eurer Bank sperren lassen.

Zu guter Letzt noch ein wichtiger Tipp: Meldet einen eventuellen Verlust oder Diebstahl umgehend eurer Bank und sperrt die Zahlungsfunktion direkt in der App. Je schneller ihr reagiert, desto höher sind die Chancen, unbefugte Zahlungen gänzlich zu verhindern und eure Haftung auf den gesetzlich festgelegten Eigenanteil zu begrenzen.