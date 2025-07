Garmin Pay mit DKB nutzen: Mit diesem Trick geht es

Über Garmin Pay könnt ihr entspannt mit eurer Smartwatch an Kassen bezahlen. Voraussetzung dafür ist, dass eure Bank den Dienst unterstützt. Wie sieht es für Kunden der DKB aus?

Garmin Pay nicht bei DKB verfügbar

Aktuell unterstützt die DKB keine direkte Integration mit Garmin Pay. Das bedeutet, DKB-Kunden können ihre Visa-Debitkarte nicht in Garmin Pay hinterlegen und die Bezahlfunktion an der Smartwatch nutzen. Garmin Pay setzt voraus, dass Banken kompatibel sind und Kartenanbieter integriert werden. Die DKB fehlt in der Liste der unterstützten Institute.

DKB über Umwege bei Garmin Pay einrichten

Dennoch müssen DKB-Kunden nicht auf die Bezahlfunktion verzichten. Über einen kleinen Umweg über einen anderen Anbieter lässt sich auch das DKB-Konto in das Bezahlsystem integrieren. Dabei helfen Multibanking-Apps wie VIMpay. Bei VIMpay erhält man eine virtuelle Mastercard, die mit dem DKB-Bankkonto verknüpft werden kann (zum Anbieter). Diese virtuelle Karte lässt sich dann unabhängig von der Bank in Garmin Pay einrichten.

Eine zweite Option bietet der Finanzdienstleister Curve. Auch hier kann man die DKB-Karte anlegen. Curve stellt dann eine Debitkarte zur Verfügung, die man in Garmin Pay einrichten kann. So richtet man Curve ein:

Ladet die Curve-Wallet-App herunter (zum Anbieter) und meldet euch bei dem Dienst an. Verknüpft die Debitkarte mit der Curve-Wallet. Ihr erhaltet für das Curve-Konto eine Kartennummer inklusive Ablaufdatum und CVV. Fügt dann die Curve-Karte bei Garmin Pay hinzu.

Bei Curve kann man bis zu 10 Karten von verschiedenen Banken registrieren. Garmin Pay greift immer auf das Konto zurück, dass bei Curve als Standard ausgewählt wurde.

Hinweis: In der Vergangenheit gab es immer wieder Berichte von Problemen, bei denen Zahlungen über DKB mit Curve abgelehnt wurden. Diese Störungen gab es zeitweise, aktuell sollen DKB und Curve aber normal funktionieren.

Alternativen

Direkt mit DKB‑Visa‑Debitkarte lässt sich Garmin Pay also derzeit nicht nutzen. Wenn ihr Garmin Pay ohne Umwege nutzen wollt, benötigt ihr ein Konto bei einer kompatiblen Bank. Banken, die den Dienst direkt unterstützen, sind unter anderem:

Commerzbank (Konten ansehen)

Consorsbank

Comdirect

N26

Eine Übersicht aller teilnehmenden Banken findet ihr direkt bei Garmin.

