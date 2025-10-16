Garmin Uhr neu starten: So geht es

Manchmal ist es nötig, eine Garmin Uhr neu zu starten. Je nach Modell gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen. Wir erklären euch, wie es geht.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Garmin Uhr mit Tasten neu starten

Drückt die Einschalttaste, bis die Uhr ausgeschaltet ist. Möglicherweise öffnet sich vorher aber ein Steuerungsmenü. Hier wählt ihr die Option zum Ausschalten der Uhr. Nun drückt ihr wieder auf die Einschalttaste, bis sich die Uhr wieder einschaltet.

Anzeige

Garmin Uhr ohne Tasten neu starten

Viele Modelle haben keine Einschalttaste. Hier müsst ihr das Ladekabel mit der Uhr und einer Stromquelle verbinden. Zieht dann das Kabel wieder aus der Uhr heraus. Diese Vorgehensweise sorgt für einen internen Neustart der Uhr.

Im Video stellen wir euch die Garmin Enduro 2 vor. Sie ist ein perfekter Begleiter für alle Outdooraktivitäten.

Anzeige

So resettet ihr eine Garmin Uhr

Reagiert eure Garmin Uhr nicht mehr oder ihr wollt sie auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, wird ein sogenannter Hard-Reset notwendig. Je nach Modell, gibt es auch hier verschiedene Möglichkeiten.

Zuerst müsst ihr die Uhr ausschalten. Sind nur zwei Tasten vorhanden, drückt ihr beide gleichzeitig. Sobald ihr eine Vibration spürt, lasst ihr die Einschalttaste los. Nach der zweiten Vibration lasst ihr die Menütaste los. Nun könnt ihr eure Profilinformationen eingeben. Legt die Uhr anschließend für 30 Minuten nach draußen, damit sie die GPS-Signale empfangen kann.

Bei mehr als zwei Tasten müsst ihr meist die beiden rechten Tasten (Run und Abwärtspfeil) gedrückt halten. Anschließend schaltet ihr sie mit der oberen linken Taste (Light) ein. Sobald ihr einen Piepton hört, lasst ihr die obere rechte Taste los. Nach dem zweiten Piepton lasst ihr auch die untere rechte Taste los und könnt mit der Einstellung der Uhr beginnen.

Anzeige

Möglicherweise erscheint die Aufforderung zur Spracheinstellung schon, während ihr beide Tasten noch gedrückt haltet. Dann könnt ihr beide zeitgleich loslassen und eure Einstellungen vornehmen.

Bei einigen Modellen könnt ihr die Werkseinstellung auch über das Menü vornehmen. Wählt dazu im „Menü“ die Option „Einstellungen“ und geht dann über „System“ zu „Werkeinstellungen wiederherstellen“. Nun müsst ihr die Aktion noch mit „Ja“ bestätigen um die Uhr zu resetten.

Warum ist ein Neustart notwendig und was müsst ihr beachten?

Manchmal „friert“ der Bildschirm eurer Garmin Uhr ein. Dann könnt ihr sie nicht mehr bedienen und ein Neustart oder ein Reset wird erforderlich.

Möglicherweise funktioniert eure Uhr nicht korrekt und zeigt unter Umständen falsche Einstellungen. Auch dann könnte ein Neustart oder ein Reset helfen.

Wollt ihr die Uhr verkaufen, solltet ihr sie auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Dann führt ihr einen Reset durch oder stellt die Uhr im Menü auf die Werkseinstellungen zurück.

Anzeige

Eigentlich gehen bei einem einfachen Neustart der Uhr keine Daten verloren. Vorsichtshalber solltet ihr eure Daten dennoch sichern, indem ihr die Uhr vorher mit der Garmin Connect App synchronisiert.