Garmin Uhrzeit einstellen: So funktioniert es

Bei einem Garmin Drive könnt ihr die Uhrzeit über das Menü einstellen. Dies kann automatisch, aber auch manuell geschehen. Wir erklären, wie das bei diesem Gerät und bei der Garmin Watch geht.

Garmin zeigt eine falsche Uhrzeit an: Daran kann es liegen

Wenn das Gerät die falsche Uhrzeit anzeigt, ist möglicherweise die Option „Automatisch“ nicht aktiviert, weshalb die korrekte Uhrzeit nicht übertragen wird. Auch eine Störung des GPS-Signals könnte die Ursache sein oder aber die Zeitzone ist falsch eingestellt. Diese Probleme lassen sich aber leicht beheben.

Automatische Uhrzeit bei Garmin einstellen: So geht’s

Zunächst öffnet ihr das Hauptmenü und wählt den Menüpunkt „Uhrzeit“ aus. Möchtet ihr, dass die Uhrzeit automatisch eingestellt wird, klickt ihr die Option „Automatisch“ an.

Die Uhrzeit wird nun anhand der GPS-Informationen eingestellt. Dafür ist allerdings ein ausreichender GPS-Empfang notwendig.

Ihr könnt die Uhrzeit des Garmins auch manuell einstellen. Öffnet das Hauptmenü und wählt die Option „Uhrzeit“ aus. Nun klickt ihr auf „Manuell“ und zieht die Zahlen entweder nach oben oder nach unten. Anschließend bestätigt ihr die Eingabe und verlasst das Menü.

Garmin Watch: So stellt ihr die Zeit ein

Bei einer Garmin-Uhr wird die Uhrzeit standardmäßig automatisch eingestellt, wenn sie mit einem Smartphone synchronisiert oder ein ausreichendes GPS-Signal erfasst wird.

Öffnet das Menü und geht in „Einstellungen“

Klickt dann auf „System und Uhr“ und geht auf „Zeit einstellen“

und geht auf „Zeit einstellen“ Über die Option „Manuell“ könnt ihr die Zeit selbst korrigieren

Weitere Informationen zur Problemlösung findet ihr auf der Website von Garmin.

Weitere Einstellungen beim Garmin Drive – diese Möglichkeiten habt ihr

Ihr könnt am Garmin Drive zum Beispiel die Zeitzone ändern. Ruft dazu das Menü „Einheiten und Uhrzeit“ auf und befolgt folgende Schritte:

Öffnet im Hauptmenü die „Einstellungen“

Navigiert zu „Einheiten und Uhrzeit“

Sucht dort nach dem Punkt „Zeitzone“ oder einem ähnlichen Eintrag (je nach Modell kann die Bezeichnung variieren)

oder einem ähnlichen Eintrag (je nach Modell kann die Bezeichnung variieren) Jetzt wählt ihr die gewünschte Zeitzone manuell aus der Liste aus und bestätigt eure Auswahl

Mit der Option „Zeitformat“ könnt ihr die Uhrzeit im 12-Stunden-, 24-Stunden- oder UTC-Format einstellen.

Auch interessant: Unter dem Menüpunkt „Einheiten“ findet ihr Einstellungen zur Maßeinheit für Distanzen und unter „Positionsformat“ könnt ihr das Koordinatenformat und das Kartenbezugssystem einrichten.

Sollten Probleme auftreten, wendet euch an den Garmin-Kundenservice. Ihr könnt den Support über ein Kontaktformular, per Telefon oder im Live-Chat erreichen.