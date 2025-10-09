Gas, Öl oder Strom: Damit heizt ihr im Winter am günstigsten

Nach Jahren voller Schockrechnungen gibt es endlich Entlastung: Gas, Öl und Strom sind billiger – aber nicht für alle.

Die Heizsaison 2025 startet mit einer guten Nachricht: Heizen wird günstiger – zumindest kurzfristig. Laut einer aktuellen Analyse des Vergleichsportals Verivox zahlen Haushalte für Gas, Heizöl und Wärmepumpenstrom weniger als noch im vergangenen Jahr. Doch nicht alle profitieren gleichermaßen, und die Entlastung könnte trügerisch sein.

Gas ist günstiger

Gas ist dabei der auffälligste Preissieger. Eine Kilowattstunde kostet im Schnitt 11,14 Cent, rund 2,4 Prozent weniger als im Vorjahr. Wer sich noch an die Energiekrise 2022 erinnert, kann aufatmen: Damals lag der Preis fast doppelt so hoch. Grund für den Rückgang sind niedrigere Großhandelspreise. An der niederländischen TTF-Börse – der Leitbörse für europäisches Erdgas – notiert eine Megawattstunde derzeit bei rund 32 Euro, deutlich unter dem Vorjahreswert von bis zu 40 Euro.

Doch die Ersparnis hängt stark vom Tarif ab. Während Haushalte in der Grundversorgung durchschnittlich 14,03 Cent/kWh zahlen, kommen Neukunden im günstigsten Tarif mit 9 Cent/kWh deutlich besser weg. Wer also seit Jahren beim selben Anbieter ist, verschenkt schnell mehrere Hundert Euro pro Jahr. Vergleicht also die Gaspreise und steigt jetzt noch um.

Öl und Strom für Wärmepumpen sinken leicht

Auch beim Heizöl zeigt sich ein leichter Preisrückgang. Im Schnitt kostet der Liter 90,30 Euro pro 100 Liter, ein Minus von 2,5 Prozent gegenüber 2024. Wer jetzt seinen Tank füllt, sichert sich nicht nur den aktuell günstigeren Einkauf, sondern entgeht auch der kommenden CO₂-Preis-Erhöhung. Ab Januar 2026 steigt die Abgabe auf 55 bis 65 Euro pro Tonne, was die Heizkosten für ein durchschnittliches Einfamilienhaus um bis zu 64 Euro im Jahr erhöhen kann. Energieexperten wie Thorsten Storck von Verivox raten deshalb, noch 2025 nachzutanken.

Etwas günstiger ist auch der Strom für Wärmepumpen geworden. Mit 26,62 Cent/kWh liegt er rund 1,5 Prozent unter dem Vorjahreswert. Damit sinken die Betriebskosten zwar leicht, dennoch bleibt das Heizen mit Strom in vielen Fällen teurer als mit Gas – es sei denn, man nutzt eigene Solarenergie.

Nicht zu sicher fühlen

Trotz des leichten Aufatmens warnen Experten vor falscher Sicherheit. Denn die Preistrends gelten nur kurzfristig: Durch steigende CO₂-Abgaben und den geplanten Ausstieg aus fossilen Brennstoffen wird Heizen mit Gas und Öl langfristig immer teurer. Studien rechnen bis 2045 mit einer möglichen Verdreifachung der Kosten für fossile Heizsysteme (Quelle: t-online).

Für viele Haushalte bedeutet das: Jetzt sparen – aber schon übermorgen handeln. Wer auf eine Wärmepumpe oder andere klimafreundliche Systeme umsteigt, könnte bald nicht nur unabhängig von Preisschwankungen sein, sondern dauerhaft günstiger heizen. Ob der CO₂-Preis wirklich steigt, ist aber noch nicht ganz sicher.