Gas, Öl oder Wärmepumpe: Eine Einstellung senkt die Heizkosten

Die wenigsten ahnen, dass die teuerste Heizenergie oft einfach durch eine falsche Einstellung verloren geht.

Der Winter steht vor der Tür – und mit ihm die Sorge vor hohen Heizkosten. Doch wer jetzt seine Heizung richtig einstellt, kann bares Geld sparen. Der entscheidende Hebel liegt dabei in der Vorlauftemperatur – also der Temperatur des Wassers, das durch eure Heizkörper oder Fußbodenheizung fließt.

Vorlauftemperatur der Heizung richtig einstellen

Viele Heizungen arbeiten ineffizient, weil Eigentümer ihre Einstellungen kaum beachten. Dabei reicht oft schon ein kurzer Blick ins Handbuch, um die Leistung zu optimieren. Experten betonen, dass selbst kleine Anpassungen einen spürbaren Unterschied machen können. Besonders wichtig ist dabei die Kombination aus korrekt eingestellter Nachtabsenkung und der passenden Vorlauftemperatur.

Ist die Vorlauftemperatur zu hoch, wird das Heizungswasser heißer, als es der Raum eigentlich braucht. Das hat gleich zwei Nachteile: Zum einen steigt der Energieverbrauch deutlich, zum anderen wird die Temperatursteuerung ungenauer – die Räume werden schnell zu warm oder zu kalt. Experten empfehlen deshalb, die Vorlauftemperatur zu senken. Das spart nicht nur Energie, sondern entlastet auch Gas-, Öl- und Wärmepumpenanlagen.

Wichtig ist, dabei auch die Rücklauftemperatur im Blick zu behalten. Denn wer die Vorlauftemperatur zu stark absenkt, riskiert, dass die Heizung zu träge reagiert oder Räume nicht mehr warm werden. Als Richtwert gelten 70 Grad Vorlauf und 55 Grad Rücklauf bei klassischen Heizkörpern. Bei Flächenheizungen wie einer Fußbodenheizung genügen oft 40 Grad Vorlauf und 30 Grad Rücklauf.

Heizungscheck lohnt sich

Vor dem Start der Heizsaison lohnt sich ein Heizungscheck durch einen Fachbetrieb oder Schornsteinfeger. Dabei werden Nachtabsenkung, Steuerung und Temperaturverteilung überprüft – eine Investition, die sich meist schon nach einem Winter bezahlt macht.

Wer sich etwas auskennt, kann viele Einstellungen auch selbst vornehmen. Wichtig ist, behutsam vorzugehen und die Wirkung über mehrere Tage zu beobachten. Moderne Heizungen bieten dafür oft digitale Anzeigen oder Apps, die euch den Überblick erleichtern.

So einfach kann Energiesparen sein: Kein teurer Austausch, keine großen Umbauten – nur ein bisschen Aufmerksamkeit für eine Zahl, die entscheidet, wie viel Geld euch am Ende des Winters bleibt (Quelle: t-online).