Gas-Speicher so leer wie 2021 nicht mehr: Das solltet ihr jetzt tun

Die Heizsaison steht vor der Tür, und Deutschlands Gas-Speicher hinken hinterher.

Deutschlands Gas-Speicher sind so leer wie seit vier Jahren nicht mehr – und das kurz vor Beginn der Heizperiode. Nur rund 76 Prozent der Kapazitäten sind Ende September gefüllt. Zum Vergleich: In den letzten beiden Jahren lag der Füllstand zu diesem Zeitpunkt fast bei 100 Prozent. Das Science Media Center (SMC) spricht von einem seltenen Tiefstand, der seit 2021 nur zweimal erreicht wurde.

Deutschland kämpft mit leeren Gas-Speichern

Die langsame Befüllung im Sommer überrascht viele Beobachter. Normalerweise steigen die Speicherstände zwischen Mitte Oktober und Mitte November auf ihr Jahresmaximum. Doch in diesem Jahr blieb die Gaszufuhr hinter den Erwartungen zurück. Gründe dafür liegen in einer Kombination aus schwächerer Nachfrage, technischen Engpässen und anhaltenden Nachwirkungen des Ukraine-Kriegs. Fachleute sehen keinen Grund zur Panik. Eine Versorgungskrise sei derzeit nicht in Sicht.

Franziska Holz vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hält Füllstände zwischen 70 und 80 Prozent für unproblematisch. Europa könne den Großteil seines Gasbedarfs im Winter über Importe decken – sei es über Pipelines oder Flüssiggas (LNG). Auch Jochen Linßen vom Forschungszentrum Jülich bestätigt: „Die Gasversorgungssituation in Europa und Deutschland kann trotz geringerer Speicherfüllstände als stabil angesehen werden.“

Ganz ohne Risiko ist die Lage aber nicht. Sollten mehrere Faktoren zusammenkommen – etwa ein besonders kalter Winter oder ein plötzlicher Anstieg der Industrieproduktion – könnte die Nachfrage deutlich steigen. In solchen Szenarien wäre der Druck auf die Reserven spürbar. Auch geopolitische Entwicklungen, etwa in LNG-exportierenden Ländern, könnten die Lage verändern.

Wer kann, sollte sparen

Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur, mahnt daher zur Vorsicht: Wie lange das Gas reicht, hängt vor allem vom Wetter und vom Verbrauchsverhalten ab. Sein Rat: Heizungen regelmäßig warten und den Gasverbrauch im Winter moderat halten. Schon ein Grad weniger Raumtemperatur kann den Energiebedarf um bis zu sechs Prozent senken (Quelle: t-online).

Das Ziel für Deutschland bleibt klar: Speicher stabil halten, Verbrauch senken, Reserven schonen. So kann Deutschland auch mit niedrigeren Füllständen sicher durch den Winter kommen – wenn alle mitziehen.