Gas teurer, Strom günstiger? Manche Bundesländer trifft es härter als andere

Nicht alle profitieren gleichermaßen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Ab 2026 greifen neue Netzentgelte für Strom und Gas. Der Strom wird in fast allen Regionen günstiger, beim Gas dagegen drohen vielerorts höhere Kosten. Wie viel mehr oder weniger Haushalte zahlen, hängt stark vom Wohnort ab.

Anzeige

Strompreis: Berlin und Brandenburg profitieren

Die gute Nachricht zuerst: Die staatliche Förderung über 6,5 Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds drückt die Stromnetzentgelte ab Anfang 2026 im Durchschnitt um 16 Prozent. Für einen Drei-Personen-Haushalt bedeutet das eine rechnerische Entlastung von 82 Euro brutto, wie Verivox ausgerechnet hat.

Berlin und Brandenburg verzeichnen mit jeweils 23 Prozent die stärksten Rückgänge. Das entspricht Einsparungen von 121 Euro in Berlin und 114 Euro in Brandenburg. Auch Mecklenburg-Vorpommern liegt mit -22 Prozent und einer Ersparnis von 102 Euro weit vorn.

In Bremen dagegen fällt die Entlastung mit 8 Prozent beziehungsweise 29 Euro vergleichsweise schwach aus. Nordrhein-Westfalen und Sachsen bleiben mit 12 Prozent Rückgang ebenfalls unter dem Bundesdurchschnitt.

Rückblickend ist der Preisrückgang ein seltener Lichtblick. Über Jahre hinweg kannten die Gebühren nur eine Richtung: nach oben. Nun sorgt die Finanzspritze des Bundes zumindest vorübergehend für Entlastung. Ob das auf der Stromrechnung ankommt, entscheidet allerdings der jeweilige Anbieter. Eine Pflicht zur Weitergabe gibt es nicht.

Anzeige

Gas: Saarland und Thüringen besonders betroffen

Während Stromkunden durchatmen können, wird es beim Gas vielerorts teurer. Im Durchschnitt steigen die Netzentgelte hier um rund 11 Prozent. Für einen typischen Haushalt mit 20.000 kWh Verbrauch im Jahr bedeutet das Mehrkosten von etwa 61 Euro brutto (Quelle: Verivox).

Besonders stark betroffen ist das Saarland mit einem Plus von 133 Euro. Auch in Thüringen, Schleswig-Holstein und Hamburg steigen die Kosten überdurchschnittlich stark. Geringere Anpassungen zeigen sich dagegen in Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Berlin.