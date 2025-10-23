Geburtstagsbilder zum Ausmalen: So findet und erstellt ihr schöne Vorlagen

Ihr sucht Ausmalbilder für Kinder zur nächsten Geburtstagsfeier oder wollt eine Karte basteln? Wir verraten euch, wie ihr mit ChatGPT selbst passende Bilder erstellt oder einfach online danach sucht.

So einfach generiert ihr Geburtstagsbilder zum Ausmalen mit ChatGPT

Nutzt ihr die Basis-Version von ChatGPT stehen euch täglich drei kostenlose Bildergenerierungen zur Verfügung. Mit der Pro-Version geht mehr, hier könnt ihr 50 Bilder in drei Stunden erstellen lassen. Ihr nennt der KI einfach euren speziellen Wunsch und die KI erstellt euer Bild. Je besser und exakter euer Prompt ausfällt, desto zufriedener seid ihr mit dem Ergebnis.

Nutzt für einen guten Prompt die nachfolgenden Angaben:

Wie alt ist das Kind?

Welche Motive möchtet ihr gern sehen?

Sollen Sonderwünsche wie besonders dicke Rahmen umgesetzt werden?

Wie lange soll die Zeit zum Ausmalen dauern?

Wenn ihr nur knappe Angaben macht, wird euch die KI überraschen und ein Motiv bestimmen. Trotzdem macht es Sinn, die Altersgruppe einzugeben, denn daran orientiert sich ChatGPT.

Ich habe ChatGPT um ein Geburtstagsbild zum Ausmalen für Kinder von fünf bis acht Jahre gebeten. Seht euch das Ergebnis an:

ChatGPT generiert ein Geburtstagsbild zum Ausmalen für Kinder zwischen fünf und acht Jahren. (© KI-generiert mit ChatGPT)

Einfache Ausmalbilder zum Geburtstag für Kinder mit Promptbeispiel

Mit der Altersangabe sagt ihr ChatGPT, wie kompliziert das Ausmalbild sein darf. Wenn ihr darauf verzichtet, sind die Anforderungen womöglich zu hoch. Ich verrate euch hier einen Prompt, mit dem ihr ein Ausmalbild für ein Kind von drei bis sechs Jahren generieren könnt und zeige euch das Ergebnis.

Prompt: „Erstelle mir ein Ausmalbild zum Geburtstag für jüngere Kinder zwischen drei und sechs Jahren. Im Mittelpunkt soll eine Geburtstagstorte stehen, dazu Luftballons, ein fröhliches Kind und Luftschlangen. Verwende dicke Umrandungslinien. Die Ausmalzeit sollte maximal 45 Minuten betragen.“

Von ChatGPT generiertes Geburtstagsbild für Kinde zwischen dei und sechs Jahren. (© KI-generiert mit ChatGPT)

Sind eure Kids bereits älter oder haben mehr Geduld, passt ihr die Ausmalzeit oder die Altersangabe an. Im nächsten Prompt habe ich ChatGPT um ein Ausmalbild für ältere Kinder zwischen zehn und zwölf Jahren gebeten.

Prompt: „Erstelle ein Geburtstagsbild zum Ausmalen für Kinder zwischen zehn und zwölf Jahren. Das Bild soll eine fröhliche Geburtstagsgesellschaft zeigen, die zusammen feiert. Der Geburtstag soll in einem Garten stattfinden."

Der Kuchen steht auf einem Hügel? Hier könntet ihr das Bild mit einem passenden Prompt noch verbessern und natürlicher gestalten. (© KI-generiert mit ChatGPT)

Habt ihr Zugang zu anderen KIs wie Gemini oder Perplexity, könnt ihr auch diese Systeme nutzen. Erstellt euch euren Prompt vorher, dazu könnt ihr auch einen Promptgenerator nutzen. Ihr vermeidet so unnötige Anfragen und habt schnell ein zu euren Wünschen passendes Ergebnis.

Geburtstagsbilder zum Ausmalen online finden

Wenn ihr das Limit zur Bilderstellung erreicht habt oder lieber eine Vorlage im Netz suchen wollt, ist Pinterest eine gute Alternative. Ihr findet hier bereits fertige Bilder zum direkten Download, die ihr eurem Kind zur Verfügung stellen könnt. Vorteil ist, dass euer Kind sich das Motiv selbst aussuchen kann. Beachtet aber, dass ihr die Bilder dann auch nur privat nutzt.

Geburtstagsbilder zum Ausmalen bei Pinterest

Websites für kostenlose Ausmalbilder

Auf der Website Malvorlagen-Bilder.de findet ihr eine große Auswahl an verschiedenen Ausmalbildern zum Download. Ihr müsst sie nur noch ausdrucken und euer Kind kann direkt mit dem Ausmalen starten. Sucht die zu euch passende Kategorie und entdeckt die verfügbaren Bilder.

Auch bei Mal-o-Mat.de findet ihr Ausmalbilder für Geburtstage. Hier könnt ihr verschiedene Schwierigkeitsstufen auswählen, sodass auch älteren Kinder ein passendes Motiv für die eigenen Interessen finden.