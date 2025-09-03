Geburtstagssprüche und Glückwünsche, die überall gut ankommen

Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Martin Maciej
Martin Maciej,
5 min Lesezeit
Junge Frau schaut lächelnd auf ihr Smartphone.
Über eine nette oder lustige Nachricht zum Geburtstag freut sich jeder.
"Glückwunsch zum Geburtstag!" Wer nach einem witzigen oder liebevollen Spruch für den Geburtstag seiner Liebsten sucht, kann eine Grußkarte oder einem Brief überreichen. Doch über WhatsApp und Facebook lassen sich Geburtstagsbotschaften besinders schnell versenden.

Die WhatsApp-Geburtstagssprüche könnt ihr schnell und einfach über das Handy, iPhone oder Tablet verschicken. Natürlich eignen sich die Weisheiten zum Ehrentag auch für den SMS-Versand.

Die besten Sprüche zu Geburtstagen, Ostern, Silvester und Urlaubsgrüßen gibt es in unserem Video:

Die schönsten Sprüche zum Geburtstag

Klar, lustige Geburtstagsgrüße und WhatsApp-Sprüche wie „Alles Gute zum Geburtstag“, „Herzlichen Glückwunsch“, „Alles Liebe“ oder „Bleib‘ gesund und mögen all‘ deine Wünsche in Erfüllung gehen“ zu finden, ist nicht schwer. Wer jedoch etwas kreativer sein möchte und dem Geburtstagskind so eine größere Freude bereiten möchte, muss sich schon etwas ins Zeug legen.

Wer viele Freunde, Bekannte oder eine große Familie hat, der hat es auch mit vielen Geburtstagen zu tun. Hier immer wieder die richtigen und vor allem auch besonderen Worte zu finden ist unter Umständen gar nicht so einfach. Natürlich gibt solche Leute, deren Kreativität förmlich kein Ende hat und die sich gratulierende Worte zu jeglichen Anlässen selbst ausdenken können, manchmal ist ein bisschen Inspiration aber gar nicht schlecht.

Wir haben hier ein paar Geburtstagsgrüße mit Bildern zusammengestellt, die ihr am Wiegenfest mit den Geburtstagskindern gerne teilen dürft. Zudem haben wir unsere Sprüche-Bilder auf den ersten Seiten mit weiteren Gedichten ausgestattet, die ihr natürlich auch gerne nutzen dürft.

Die lustigen und witzigen Geburtstagsgrüße könnt ihr einfach herunterladen, kopieren und dann in WhatsApp oder an anderer Stelle einfügen, um dem Geburtstagskind eine Freude zu bereiten. Wollt ihr einen Spruch am Handy kopieren, haltet den Finger auf dem Geburtstagsgruß bzw. Bild und wählt im neuen Menü die Option zum „Kopieren“. In WhatsApp, im Facebook-Messenger oder an anderer Stelle, etwa dem SMS-Textfenster, könnt ihr den Text für den Geburtstagsgruß nun einfach einfügen und verschicken.

Jeder, der sich die Fähigkeit erhält, Schönes zu erkennen, wird nie alt werden. - Franz Kafka

Kummer sei lahm! Sorge sei blind! Es lebe das Geburtstagskind! - Theodor Fontane

Du wirst alt, wenn die Kerzen mehr kosten als der Geburtstagskuchen. - Bob Hope

Alt ist man erst dann, wenn man an der Vergangenheit mehr Freude hat als an der Zukunft. - John Knittel

Es dauert sehr lange, bis man jung wird. - Pablo Picasso

Mit den Geburtstagen ist das so: Geburtstag das kennt man ja. Man wird alt und ist noch da! - unbekannt

Geburtstag ist noch lange kein Grund, älter zu werden. - Peter Silie (Klaus Lage)

(Alter) bist du – schau mal an
wie gut man da ausseh’n kann!
Gib doch das Rezept mal preis
wenigstens im kleinen Kreis.
Vielleicht ist es zu kopieren
so, nun lass dir gratulieren.

Rezept für ein glückliches Lebensjahr:
Man nehme etwas Glück,
von Liebe auch ein Stück,
Geduld und etwas Zeit,
Erfolg und Zufriedenheit.
Das Ganze gut gerührt
zu langem Leben führt.

Zu Deinem Geburtstag ein kurzes Gedicht: Du bist heut´ ... - ich bin's noch nicht. - unbekannt

Geburtstagsfeiern sind Begräbnisse auf Raten unter Beteiligung des Verstorbenen zu dessen Lebzeiten. - Gerard Dunkl

Jung bleiben kann man nicht. Aber wer sich wie neugeboren fühlt, wird wieder jung. - Salma Hayek

Wie schade, dass so wenig Raum ist zwischen der Zeit wo man zu jung, und der, wo man zu alt ist. - Charles-Louis de Montesquieu

Kurz und gut, mein Wunsch ist klein: Du mögest immer glücklich sein! - unbekannt

Es kommt nicht darauf an, wie alt man wird, sondern wie man alt wird! - unbekannt

Ein Häuschen aus Zucker, aus Zimt sei die Tür, der Riegel aus Bratwurst, das wünsch ich Dir! - unbekannt

Wieso sollte ich mich auf einen einzigen Tag beschränken? Das ganze Jahr ist mein Geburtstag.- Mikis Theodorakis

Sieht man inzwischen auch die ersten Falten, gehörst du in deinem Alter noch nicht zu den Alten. - unbekannt

Alter schützt vor Torheit nicht. - William Shakespeare

Wir werden nicht älter mit den Jahren, wir werden neuer jeden Tag. - Emily Dickinson

Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. - Mark Twain

Alter ist irrelevant – es sei denn, Du bist eine Flasche Wein. - Joan Collins

Geburtstage zählt man nicht – man feiert sie! - Lo Lange

