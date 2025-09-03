Geburtstagssprüche und Glückwünsche, die überall gut ankommen

Über eine nette oder lustige Nachricht zum Geburtstag freut sich jeder.© IMAGO / Pond5 Images / Bearbeitung GIGA 1 / 24

"Glückwunsch zum Geburtstag!" Wer nach einem witzigen oder liebevollen Spruch für den Geburtstag seiner Liebsten sucht, kann eine Grußkarte oder einem Brief überreichen. Doch über WhatsApp und Facebook lassen sich Geburtstagsbotschaften besinders schnell versenden.

Die WhatsApp-Geburtstagssprüche könnt ihr schnell und einfach über das Handy, iPhone oder Tablet verschicken. Natürlich eignen sich die Weisheiten zum Ehrentag auch für den SMS-Versand.

Die besten Sprüche zu Geburtstagen, Ostern, Silvester und Urlaubsgrüßen gibt es in unserem Video:

Die schönsten Sprüche zum Geburtstag

Klar, lustige Geburtstagsgrüße und WhatsApp-Sprüche wie „Alles Gute zum Geburtstag“, „Herzlichen Glückwunsch“, „Alles Liebe“ oder „Bleib‘ gesund und mögen all‘ deine Wünsche in Erfüllung gehen“ zu finden, ist nicht schwer. Wer jedoch etwas kreativer sein möchte und dem Geburtstagskind so eine größere Freude bereiten möchte, muss sich schon etwas ins Zeug legen.

Wer viele Freunde, Bekannte oder eine große Familie hat, der hat es auch mit vielen Geburtstagen zu tun. Hier immer wieder die richtigen und vor allem auch besonderen Worte zu finden ist unter Umständen gar nicht so einfach. Natürlich gibt solche Leute, deren Kreativität förmlich kein Ende hat und die sich gratulierende Worte zu jeglichen Anlässen selbst ausdenken können, manchmal ist ein bisschen Inspiration aber gar nicht schlecht.

Wir haben hier ein paar Geburtstagsgrüße mit Bildern zusammengestellt, die ihr am Wiegenfest mit den Geburtstagskindern gerne teilen dürft. Zudem haben wir unsere Sprüche-Bilder auf den ersten Seiten mit weiteren Gedichten ausgestattet, die ihr natürlich auch gerne nutzen dürft.

Die lustigen und witzigen Geburtstagsgrüße könnt ihr einfach herunterladen, kopieren und dann in WhatsApp oder an anderer Stelle einfügen, um dem Geburtstagskind eine Freude zu bereiten. Wollt ihr einen Spruch am Handy kopieren, haltet den Finger auf dem Geburtstagsgruß bzw. Bild und wählt im neuen Menü die Option zum „Kopieren“. In WhatsApp, im Facebook-Messenger oder an anderer Stelle, etwa dem SMS-Textfenster, könnt ihr den Text für den Geburtstagsgruß nun einfach einfügen und verschicken.