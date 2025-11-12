Gefahr durch alte Reifen: Mit diesem einfachen Zahlen-Check seid ihr auf der sicheren Seite

Reifen gehören zu den sicherheitsrelevanten Teilen an einem Auto, die regelmäßig ersetzt werden müssen. Wann es spätestens Zeit für einen Reifenwechsel ist, erkennt ihr an der DOT-Nummer.

Wann müssen die Reifen gewechselt werden?

Frische, ungenutzte Reifen bieten auf der Straße den besten Halt. Sind die Reifen abgefahren und das Profil ist kaum mehr zu erkennen, ist es Zeit für einen neuen Gummi. Ohne Profil erhöht sich die Gefahr von Aquaplaning enorm.

Die gesetzliche Mindestprofiltiefe für Pkw- und Motorradreifen beträgt 1,6 Millimeter (via StVZO § 36 Bereifung und Laufflächen). Das ist das absolute Minimum. Für mehr Sicherheit wird empfohlen, Sommerreifen bei einer Profiltiefe von drei Millimetern und Winterreifen bei vier Millimetern zu wechseln.

Doch auch wenig genutzte Reifen mit hervorragendem Profil sollten nach spätestens sechs Jahren ausgetauscht werden, denn die technischen Eigenschaften des Gummis verändern sich mit der Zeit negativ. Wie alt ein Reifen ist, verrät die DOT-Nummer.

Was ist die DOT-Nummer?

Wie der ADAC erklärt, könnt ihr an der DOT-Nummer ablesen, wann euer Reifen hergestellt wurde. Auf der Reifenflanke ist diese Angabe eingeprägt. Die vollständige DOT-Nummer besteht aus drei Blöcken mit jeweils vier Zeichen. Davor seht ihr die Buchstaben „DOT“.

Für das Herstellungsdatum ist nur der dritte Block interessant, der nur aus Ziffern besteht und keine Buchstaben enthält. Um ihn leichter zu erkennen, ist er meist etwas abgesetzt und mit in einem Oval umrundet.

Die ersten beiden Ziffern stehen für die Produktionswoche, die letzten beiden für das Herstellungsjahr des Reifens. Steht dort beispielsweise 3320, wurde der Reifen im August des Jahres 2020 hergestellt. Der Reifen aus unserem Bild trägt die DOT-Nummer 3819, wurde also im September 2019 hergestellt, genauer gesagt in der 38. Kalenderwoche.