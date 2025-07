Gefrierschrank abtauen: So klappt es besonders schnell

Ein Gefrierfach schnell abzutauen ist möglich. Allerdings erfordert der Vorgang etwas Vorsicht, um Schäden zu vermeiden.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Moderne Eisschränke setzen bereits auf die NoFrost-Technik, die eine Eisbildung im Inneren des Geräts verhindern soll. Besonders bei älteren Geräten lässt sich die Bildung einer Eisschicht nach einiger Zeit der Benutzung allerdings nicht verhindern.

Anzeige

Gefrierschrank abtauen: So geht’s in wenigen Minuten

Hinweis: Gießt kein heißes Wasser direkt auf die vereisten Flächen. Das kann zu Rissen im Kunststoff führen. Brecht das Eis auch nicht mit Gewalt ab.

Ein Föhn kann das Abtauen beschleunigen, sollte aber nur bei ausgeschaltetem Gerät und mit Sicherheitsabstand verwendet werden, niemals in Verbindung mit Feuchtigkeit im Innenraum. Es besteht Gefahr, dass Schmelzwasser in den Föhn gelangt und es so zu einem Kurzschluss kommt (Quelle: Merkur).

Vor dem Abtauvorgang schaltet ihr das Gefrierfach oder den Kühlschrank aus. Haltet genügend Hand- oder Papiertücher bereit und legt sie auf den Boden des Gefrierschranks. Durch den Abtauvorgang schmilzt das gesamte Eis im Gerät, wodurch eine Menge Wasser entstehen kann. Lasst die Tür offen und wartet, bis das Eis im Gefrierschrank von alleine schmilzt. Wer nicht so viel Geduld hat, kann den Schmelz- und Abtauvorgang beschleunigen. Stellt hierfür eine Schüssel oder einen Eimer mit heißem Wasser in den Gefrierschrank. Schließt nun die Tür und wartet 10 Minuten, bis der heiße Wasserdampf das Eis von den Wänden gelöst hat. Sollte immer noch Eis im Gefrierschrank vorhanden sein, tauscht das inzwischen abgekühlte Wasser durch neues, heißes Wasser aus. Dicke Eisschichten könnt ihr auch mit der Hand oder einem Kochlöffel aus Holz oder Ähnlichem vorsichtig abkratzen. Nehmt keinen spitzen Gegenstand wie ein Messer oder Schraubenzieher, um die Innenwände des Gefrierschranks nicht zu beschädigen.

Anzeige

Darum sollte man das Gerät ausschalten

Aus Sicherheitsgründen solltet ihr den Gefrierschrank für den Abtauvorgang ausschalten. Beim Abtauen entsteht zwangsläufig Schmelzwasser, das sich am Boden des Gefrierfachs oder sogar im Innenraum des Geräts sammelt. Wenn das Gerät eingeschaltet bleibt, besteht die Gefahr, dass Wasser in elektrische Bauteile gelangt und es zu einem Kurzschluss kommt. Bei Arbeiten im Inneren kann man sogar einen Stromschlag bekommen (Quelle: SWB).

Zusätzlich wird der Kompressor geschont, wenn ihr das Gerät ausschaltet. Ansonsten versucht das Gefriergerät ständig, die Temperatur zu halten. Wenn die Tür offensteht oder Wärme eingebracht wird, muss der Kompressor permanent arbeiten, um gegenzusteuern. Das führt zu unnötiger Belastung, erhöhter Stromaufnahme und schlimmstenfalls zu einem defekten Motor bei älteren Geräten (Quelle: Haier). Darüber hinaus verbraucht das Gerät im eingeschalteten Zustand unnötig Energie (Quelle: Vattenfall).

Anzeige

Wie oft und warum enteisen?

Die meisten Hersteller empfehlen, den Gefrierschrank zwei Mal jährlich abzutauen. Bilden sich größere Eisschichten, lassen sich die einzelnen Fächer nicht mehr problemlos öffnen. Bei Kühlschränken ohne Fächer wird durch das Eis wichtiger Platz und Stauraum für Nahrung verschwendet.

Ein weitaus wichtigerer Grund für das regelmäßige Abtauen des Gefrierschranks ist der veränderte Energiebedarf bei einer Eisschicht. Bei starker Eisbildung kühlt das Gerät nicht mehr effizient und verbraucht zudem weitaus mehr Strom, als bei abgetautem Zustand. Neben dem höheren Stromverbrauch kann ein stark vereistes Gefrierfach dazu führen, dass Nahrungsmittel nicht mehr richtig gefroren werden und somit verderben können.

Im Idealfall sind vor dem Abtauen nur wenige Lebensmittel im Eisfach gelagert. Das vorhandene Essen müsst ihr für das Abtauen für einige Stunden zwischenlagern, zum Beispiel in einer Kühltasche (bei Amazon ansehen). Aus diesem Grund empfiehlt es sich besonders, den Kühlschrank im Winter abzutauen, wenn ihr einzelne Speisen vorübergehend bei niedrigen Temperaturen unter 5 Grad Celsius auch auf den Balkon oder die Terrasse legen könnt.

Muss der Gefrierschrank im Sommer abgetaut werden, fragt Nachbarn und Freunde oder besorgt euch als Zwischenlösung eine Kühlbox für eure gefrorenen Speisen.

Anzeige

Gefrierschrank nach dem Abtauen reinigen

Ist einmal das gesamte Eis von den Wänden und aus dem Gefrierschrank geholt, könnt ihr die Gelegenheit nutzen und das Gerät vollständig reinigen. Hierfür eignet sich auch der Einsatz von lebensmittelgeeigneten Reinigungsmitteln und Essigessenz. Vergesst nicht, die Türdichtungen beim Reinigen mit einzubeziehen. Ist der Gefrierschrank einmal gesäubert und alles komplett trocken, könnt ihr den Kühlschrank wieder mit dem Strom verbinden und die Lebensmittel wieder hineinlegen. Bis der Gefrierschrank wieder eine alltagstaugliche Kühle erreicht hat, müsst ihr noch einige Stunden warten.

Tipp: Nach dem Abtauen das Fach mit etwas Glycerin aus der Apotheke oder Speiseöl einreiben (Quelle: Utopia). Das verhindert, dass sich schnell neues Eis bildet.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.