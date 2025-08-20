Gegen die Hitze: Amazon verkauft mobiles Klimagerät jetzt radikal reduziert

Wenn ihr während der heißen Tage noch eine schnelle Möglichkeit sucht, eure Räume angenehm kühl zu halten, findet ihr bei Amazon eine passende Lösung zum Schnäppchenpreis.

Die Hitze ist wieder da – und mit ihr der Wunsch nach Abkühlung. Für alle, die ihre Räume effektiv kühlen möchten, bietet sich das mobile Klimagerät Breezy Cool Pro 2.0 von Comfee an. Bei Amazon ist es gerade zum absoluten Tiefstpreis von 191,49 Euro inklusive Versand zu haben (Angebot bei Amazon ansehen). Regulär kostet das Modell um die 240 Euro, daher bekommt ihr hier einen sehr guten Deal.

Comfee Mobiles Klimagerät Breezy Cool Pro 2.0 Statt 239 Euro UVP: 7000 BTU Klimaanlage mit App-Steuerung für Räume bis 25 m². Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.08.2025 00:31 Uhr

Warum empfehlen wir das Klimagerät bei Amazon?

Kompakte Bauweise

Bedienung per App, Alexa oder Google Assistant möglich

Mit 7000 BTU für größere Räume über 25 m² zu schwach

Das Besondere an diesem Modell ist sein kompaktes Design. Laut Hersteller wurde das Volumen im Vergleich zu Vorgängermodellen um über 30 Prozent reduziert. Trotz der kleineren Bauweise soll die Kühlleistung durch einen innovativen 4-Wege-Lufteinlass sogar um 40 Prozent gesteigert worden sein. Mit einer Kühlleistung von 2,0 kW bzw. 7000 BTU eignet sich das Gerät für Räume bis zu 68 Kubikmeter oder 25 Quadratmeter.

Die Bedienung gestaltet sich besonders flexibel:

App-Steuerung für die Fernbedienung via Smartphone

für die Fernbedienung via Smartphone Kompatibilität mit Alexa und Google Assistant für Sprachsteuerung

und für Sprachsteuerung Praktische Fernbedienung mit Follow-Me-Funktion im Lieferumfang

Besonders clever ist die Follow-Me-Funktion: Die Fernbedienung verfügt über einen integrierten Temperatursensor und steuert die Klimaanlage basierend auf der Temperatur an ihrem Standort – ideal, wenn ihr die Fernbedienung in eurer Nähe platziert.

Fazit: Kompakter Allrounder für heiße Tage

Das Comfee Breezy Cool Pro 2.0 ist zum Preis von 171,49 Euro erhältlich und bietet eine gute Kombination aus kompakter Bauweise und modernen Features. Mit seiner Energieeffizienzklasse A arbeitet es zudem vergleichsweise sparsam. Die über 8.500 Bewertungen mit durchschnittlich 3,9 von 5 Sternen deuten auf eine überwiegend positive Resonanz der Käufer hin. Besonders für kleinere bis mittelgroße Räume und technikaffine Nutzer, die Wert auf smarte Steuerungsmöglichkeiten legen, könnte dieses Modell eine interessante Wahl sein.

Comfee Mobiles Klimagerät Breezy Cool Pro 2.0 jetzt ab 191,49 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.08.2025 07:42 Uhr

