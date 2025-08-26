Geheim-Codes fürs Handy: So steuert ihr die Rufumleitung noch schneller

Eine Rufumleitung ist praktisch, wenn ihr zeitweise nicht erreichbar seid oder Anrufe auf ein anderes Telefon wie ein Diensthandy, die Festnetznummer oder die Mailbox umleiten möchtet. Je nach Smartphone (Android oder iPhone) und Netzbetreiber funktioniert das ähnlich, aber die Menüs unterscheiden sich etwas.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Rufumleitung auf Android einrichten

Aktivieren

Telefon-App öffnen (grünes Hörer-Symbol). Menü aufrufen: Meist über die drei Punkte oben rechts oder über „Mehr“. Einstellungen → Anrufkonten oder Anrufeinstellungen wählen. Die Bezeichnung kann je nach Hersteller variieren. Bei Samsung findet man sie zum Beispiel unter „Zusatzdienste“). Rufumleitung auswählen. Hier könnt ihr verschiedene Optionen einstellen: Immer weiterleiten → Alle Anrufe gehen direkt zur angegebenen Nummer.

→ Alle Anrufe gehen direkt zur angegebenen Nummer. Weiterleiten, wenn besetzt → Nur bei belegter Leitung.

→ Nur bei belegter Leitung. Weiterleiten, wenn keine Antwort → Wenn man nicht abhebt.

→ Wenn man nicht abhebt. Weiterleiten, wenn nicht erreichbar → Wenn Handy ausgeschaltet oder ohne Empfang. Zielnummer eingeben: Das kann zum Beispiel eine andere Handynummer oder die Mailbox sein. Aktivieren mit „OK“ oder „Einschalten“.

Vier Möglichkeiten, eine Samsung-Mailbox auszuschalten (© GIGA)

Manche Mobilfunkanbieter unterstützen es nicht, die Rufumleitung bei „Wenn besetzt“ und „Wenn nicht erreichbar“ zu deaktivieren.

Anzeige

Deaktivieren

Geht wieder in Telefon → Einstellungen → Rufumleitung und schaltet die jeweilige Option auf „Deaktivieren“ oder löscht die eingetragene Nummer.

Rufumleitung auf iPhone einrichten

Einstellungen-App öffnen. Herunterscrollen zu „Telefon“. „Rufumleitung“ antippen. Den Schalter aktivieren. Rufumleitungsnummer eingeben, zum Beispiel vom Festnetz, Diensthandy oder Mailbox.

Im Gegensatz zu Android wird beim iPhone jeder Anruf weitergeleitet, wenn ihr die Funktion aktiviert, ganz gleich, ob der Akku leer ist, ihr nicht abhebt oder das Handy im Flugmodus ist.

Um die Rufumleitung beim iPhone zu deaktivieren, geht wie beschrieben in das Einstellungsmenü und deaktiviert die Option über den Regler.

Universeller Trick: GSM-Code

Wenn euch der Weg über die Menüs zu umständlich ist oder der Hersteller die Funktion gar nicht direkt unterstützt, könnt ihr auch GSM-Codes über die Telefon-App nutzen:

Alle Anrufe umleiten: **21*Zielnummer# → Anruf drücken

**21*Zielnummer# → Anruf drücken Bei Besetzt umleiten: **67*Zielnummer#

**67*Zielnummer# Bei Nichtmelden umleiten: **61*Zielnummer#

**61*Zielnummer# Bei Nichterreichbarkeit umleiten: **62*Zielnummer#

**62*Zielnummer# Alle Umleitungen deaktivieren: ##002#

Anzeige

Ihr könnt auch einen entsprechenden Code erneut eingeben, um die Einstellung zurückzusetzen. Wenn ihr die Umleitung zum Beispiel deaktivieren wollt, wenn ihr nicht abhebt, geht so vor:

Tippt auf das Anrufen-Symbol. Gebt #61# ein und bestätigt mit dem Anrufen-Symbol. Die Rufumleitung ist nun deaktiviert. Ihr aktiviert sie wieder mit dem Code *61#.

Diese Codes funktionieren bei den meisten deutschen Mobilfunkanbietern wie Vodafone, Telekom, o2 oder 1&1. Die obigen GSM-Steuercodes funktionieren sowohl für Rufumleitungen auf eure Mailbox als auch für Rufumleitungen auf eine andere Telefonnummer. Alternativ lässt sich die Rufumleitung in der Regel auch über die Handy-Einstellungen deaktivieren.