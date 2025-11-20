Geheime Chrome-Funktion macht endlich Schluss mit Tab-Chaos

Googles praktische Neuerung für Chrome verschiebt die Tableiste.

In einer Testversion von Chrome lässt sich eine geheime Tab-Darstellung aktivieren. Die Funktion ordnet geöffnete Seiten nicht mehr oben, sondern seitlich an. Damit bietet Google erstmals eine native Lösung für das bekannte Tab-Chaos an.

Google Chrome mit Seitenleiste statt Tableiste

Die neue Funktion versteckt sich in einem gerade entdeckten Untermenü in der Testversion des Chrome-Browsers. Nach einem Rechtsklick auf die Tableiste erscheint dort der Eintrag „Tabs an der Seite anzeigen“.

Nach Aktivierung wandern alle offenen Seiten in eine vertikale Leiste am linken Fensterrand. Die bisherige Tableiste verschwindet komplett. In der Seitenansicht hingegen bleibt alles Wichtige erhalten (Quelle: Windows Report).

So sieht die neue Tab-Ansicht aus:

Google Chrome mit Tabs in der Seitenleiste. (© Windows Report)

Das vertikale statt horizontale Layout erinnert an Lösungen anderer Browser wie Edge oder Vivaldi, deren Nutzer bei Bedarf schon länger auf eine solche Anordnung der Tabs setzen können. Besonders bei großen Bildschirmen oder vielen gleichzeitig geöffneten Seiten schafft das eine übersichtlichere Ansicht.

Chrome-Nutzer mussten bislang auf Erweiterungen zurückgreifen, um eine solche Funktion zu erhalten. Das ändert sich jetzt, zumindest in der Testversion des Browsers.

Google räumt auf: Tab-Verwaltung neu gedacht

Google selbst hält sich zur neuen Ansicht bislang bedeckt. Die Funktion ist offiziell gar nicht verfügbar. Trotzdem zeigt der versteckte Zugang in der Testversion deutlich, wohin die Reise künftig gehen dürfte. Weniger Durcheinander, dafür mehr Übersicht und Auswahlmöglichkeiten für Chrome-Nutzer.

Ob und wann die neue Tab-Ansicht in die reguläre Version von Chrome kommt, ist noch nicht bekannt. Für viele dürfte die Änderung aber längst überfällig sein. Das Chaos aus Dutzenden Reitern macht produktives Arbeiten oft mühsam. Eine platzsparende Lösung direkt im Browser könnte da genau das bieten, was Nutzern bislang gefehlt hat.