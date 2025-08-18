Geheimer WhatsApp-Hack: So schreibst du Nachrichten, ohne ein Wort zu tippen

Wer zu faul zum Schreiben ist oder einfach keine freie Hand hat, um die Tastatur zu bedienen, kann bei WhatsApp Texte diktieren. Über die Spracheingabe können diese Nachrichten dann ganz normal als Textchat verschickt werden.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Natürlich kann man bei WhatsApp Nachrichten über das Mikrofon-Symbol auch einfach als Sprachnachricht verschicken. Nicht immer kann oder will der Gegenüber jedoch Nachrichten im Tonformat erhalten. Daher kann man auch die „Sprache zu Text“-Funktion nutzen.

Anzeige

Nachrichten bei WhatsApp diktieren

WhatsApp bietet keine eigene eingebaute „Sprache-zu-Text“-Funktion wie eine klassische Diktier-App, aber ihr könnt trotzdem ganz einfach gesprochene Sprache in Text umwandeln. Das läuft über die Diktier- beziehungsweise Spracherkennung von Android oder iOS. WhatsApp greift dabei auf die Tastatur und die Sprachsteuerung des Betriebssystems zurück. So funktioniert es:

Auf Android

Chat öffnen: Startet WhatsApp und geht in den Chat, in dem ihr eine Nachricht senden möchtet. Tastatur einblenden: Tippt ins Textfeld, sodass die Tastatur erscheint. Mikrofon-Symbol der Tastatur nutzen: Auf vielen Android-Geräten seht ihr auf der Standardtastatur (Gboard oder Samsung-Tastatur) ein kleines Mikrofon-Symbol. Tippt darauf, sprecht deutlich und eure Worte werden automatisch in Text umgewandelt. Der Text erscheint direkt im Eingabefeld. Nachricht prüfen und senden: Kontrolliert kurz, ob die Spracherkennung alles richtig verstanden hat, und drückt auf „Senden“.

Hinweis: Achtet darauf, das Mikrofon-Symbol der Tastatur-App und nicht direkt von WhatsApp zu nutzen. Es handelt sich dabei in der Regel um das schwarz-weiße Symbol. Das grün-schwarze Mikrofon-Zeichen ist von WhatsApp und sorgt dafür, dass eine Sprachnachricht aufgenommen wird.

Anzeige

Auf iPhone (iOS)

Chat öffnen und ins Textfeld tippen. Unten links oder rechts auf der Tastatur findet ihr das Mikrofon-Symbol. Drauf tippen und sprechen. Das iPhone wandelt die Sprache direkt in Text um. Fertig diktierte Nachricht kontrollieren und absenden.

Tipp: Falls ihr eine Audio-Nachricht bekommt und nicht abhören wollt, könnt ihr sie in Text umwandeln lassen.

WhatsApp: Spracheingabe zum Diktieren von Texten vs. Sprachnachricht

Sprache-zu-Text (Diktierfunktion) : Eure Worte werden sofort in Schrift umgewandelt.

: Eure Worte werden sofort in Schrift umgewandelt. Sprachaufnahme (WhatsApp-Mikrofon im Chat): Dabei wird eine Audiodatei verschickt, die der Empfänger anhören muss.

Wenn ihr häufiger diktiert, lohnt es sich, die Spracheinstellungen der Tastatur (zum Beispiel Deutsch, Englisch) richtig einzustellen, damit die Erkennung möglichst fehlerfrei arbeitet.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.