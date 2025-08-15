Geheimes Feature entdeckt: Google wertet den Übersetzer ordentlich auf

Google macht Duolingo Konkurrenz.

Ein Telegram-Nutzer entdeckt eine neue Funktion in der Testversion der Google-Übersetzer-App. Dank Übungen und Quizze sollen Nutzer Sprachen nicht nur übersetzen, sondern sie auch lernen können.

So können Nutzer mit dem Google-Übersetzer eine neue Sprache lernen

Eine APK-Analyse von Android Authority bestätigt, dass Google auf KI-unterstützte Szenarien setzt und Hör- sowie Sprechübungen nutzt, um die Sprachkenntnisse der Nutzer zu trainieren. Beispielsweise spielt die App einen Audio-Clip vor und Nutzer müssen die Wörter auswählen, die sie erkennen.

Die Google-Übersetzer-App soll Nutzern weiterhin erlauben, die Schwierigkeit für die Sprachübungen sowie ihre bereits vorhandenen Kenntnisse anzupassen. Google schlägt selbst einige KI-generierte Szenarien vor, wie „Begrüßungen und Vorstellungen“, „Frag nach Hilfe auf der Arbeit“ oder „Beschreibe deinen Job“. Darüber hinaus können Nutzer offenbar auch komplett eigene Szenarien erstellen. Hier sollen Nutzer frei eigene Prompts eingeben, wobei Google auch selbst Beispiele gibt.

Laut den geleakten Screenshots zeigt die Übungsfunktion der App auch das Ziel, das sich der Nutzer gesetzt hat, tägliche Aktivitäten und die Anzahl der geübten Wörter. Google könnte sich hier also auch Gamification-Features von anderen beliebten Sprachlern-Apps wie Duolingo abschauen, die Nutzer spielerisch und mit Belohnungen anregen, nur App zurückzukehren.

Übungsfunktion für den Google-Übersetzer: Release noch unbekannt

Die Übungsfunktionen in der Google-Übersetzer-App wurden bisher nicht offiziell angekündigt. Einige der Features könnten also nicht im fertigen Release enthalten sein. Ebenso unklar ist, ob es sich um ein kostenloses Update handelt, oder ob Nutzer im Rahmen eines KI-Abos von Google dafür zahlen müssen.

Laut Android Authority ist die Sprachlern-Alternative von Google bereits weit vorgeschritten. Trotzdem lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen, wann das Feature erscheinen wird.

