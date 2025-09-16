Geheimnis gelüftet: Meta zeigt aus Versehen futuristisches Gadget

Meta lässt tief blicken.

In einem schnell wieder gelöschten Video waren erstmals Metas neue Smart Glasses namens Ray-Ban Display zu sehen. Die Brille sieht auf den ersten Blick fast wie eine klassische Ray-Ban aus, bietet aber ein Display und ein Armband zur Steuerung. Auch ein Oakley-Modell mit Kamera soll kommen.

Meta: Ray-Ban-Brille mit Display kommt

Die Ray-Ban-Variante der smarten Brille wirkt wie eine Wayfarer mit klaren Gläsern, hat aber im rechten Glas ein kleines Display. Darauf erscheinen anscheinend Karten, Übersetzungen, Chat-Nachrichten oder Infos zu Objekten in Sichtweite.

Gesteuert wird das Ganze über ein Armband, das offenbar Signale aus der Hand ausliest. Nutzer können damit durch leichte Bewegungen Texte schreiben oder Befehle an die Brille geben (Quelle: engadget).

In dem Video, das nur kurzzeitig auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Meta zu sehen war, zeigt der Konzern auch eine Demo von Meta AI, die Fragen direkt über die Brille beantwortet. Damit positioniert sich das tragbare Gadget auch als Alltagsbegleiter für Navigation, Kommunikation und schnelle Infos.

Oakley-Modell mit Kamera setzt auf Sport

Neben der Ray-Ban-Display-Brille arbeitet Meta mit Oakley an einer neuen Version der Sphaera-Sonnenbrille. Sie verzichtet zwar auf ein Display, trägt dafür aber eine Kamera prominent über dem Nasensteg. Das Design richtet sich laut früheren Berichten an Sportler, etwa Radfahrer, die ihre Fahrten dokumentieren oder teilen wollen.

Beide Modelle sollen auf Metas Entwicklerkonferenz Connect am 17. September offiziell präsentiert werden. Spätestens mit Mark Zuckerbergs Keynote dürfte feststehen, wann die Brillen tatsächlich in den Handel kommen – und zu welchem Preis. Laut Gerüchten kostet die Ray-Ban-Variante mit Display rund 800 US-Dollar.