Geheimtipp für alle, die das beste Netz nutzen wollen: Holt euch 30 GB für 9,99 Euro

Wer das beste deutsche Netz nutzen möchte, aber keine lange Vertragsbindung eingehen will, sollte sich diesen Deal ansehen. High Mobile bietet 30 GB im Telekom-Netz für unter 10 Euro!

High 30 5G Flex mit Telekom-Qualität zum Sparpreis

Der High 30 5G Flex punktet mit einer starken Kombination: 30 GB Datenvolumen mit bis zu 50 MBit/s im HIGHquality D-Netz (Telekom), eine Allnet- und SMS-Flat sowie die Möglichkeit zur monatlichen Kündigung (zum Angebot bei High Mobile). Das alles für 9,99 Euro monatlich. Einzig der Anschlusspreis von 29,90 Euro fällt einmalig an, dafür seid ihr danach vollkommen flexibel.

High Mobile nutzt das Telekom-Netz und bietet damit die beste Netzabdeckung und -qualität in Deutschland. Trotz des günstigen Preises müsst ihr keine Abstriche bei der Leistung machen – der Tarif unterstützt 5G und EU-Roaming ist selbstverständlich inklusive.

Die Details des Tarifs im Überblick

Netz: Telekom (5G)

Anbieter: High Mobile

Tarifname: High 30 5G Flex

Datenvolumen + Speed: 30 GB mit bis zu 50 MBit/s

Telefon-/SMS-Flatrate: Ja, Allnet-Flat in alle deutschen Netze

Laufzeit: Monatlich kündbar

Zusätzliche Infos: EU-Roaming, eSIM verfügbar, kostenlose Rufnummernmitnahme

Einmalige Kosten: 29,90 Euro Anschlusspreis

Grundgebühr: 9,99 Euro monatlich

Für wen lohnt sich der Tarif?

Der High 30 5G Flex ist ideal für Nutzer, die das beste Netz zu einem fairen Preis wollen, ohne sich langfristig festzulegen. Mit 30 GB könnt ihr problemlos soziale Medien nutzen, Musik streamen und regelmäßig Videos schauen. Für intensives 4K-Streaming oder als Hauptinternetanschluss reicht das Volumen jedoch nicht aus.

Besonders interessant ist die Kombination aus Telekom-Netz und monatlicher Kündbarkeit. Andere Anbieter verlangen für vergleichbare Leistungen im besten deutschen Netz oft deutlich mehr oder binden euch für 24 Monate.

Mit etwa 33 Cent pro Gigabyte liegt der Preis im sehr fairen Bereich für Premium-Netzqualität. Die monatliche Flexibilität macht den Tarif perfekt für alle, die ihre Vertragskonditionen regelmäßig überprüfen oder sich nicht langfristig binden möchten.

Alternativen zum Tarif

Wer mehr Datenvolumen benötigt, kann bei High Mobile zu den größeren Flex-Tarifen mit 50 oder 70 GB greifen. Diese kosten entsprechend mehr, bieten aber das gleiche Premium-Netz mit monatlicher Kündbarkeit. Günstigere Alternativen gibt es im Vodafone- oder Telefónica-Netz, allerdings mit Abstrichen bei der Netzqualität.

Andere Telekom-Reseller wie congstar oder Fraenk bieten ähnliche Konditionen, meist jedoch mit 24 Monaten Laufzeit. Unser Tarif-Vergleich zeigt euch alle verfügbaren Optionen für flexible Verträge im Premium-Netz.

