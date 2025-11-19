Gehört in jede Tasche: Amazon verkauft platzsparende Powerbank zum Sparpreis

Wer auf der Suche nach einer kompakten Powerbank ist, bekommt bei Amazon aktuell ein entsprechendes Modell vom Hersteller Anker zum Schnäppchenpreis. Wir haben die Details für euch.

Die Nano-Powerbank von Anker weist eine Kapazität von 10.000 mAh sowie eine Ladeleistung von 30 Watt auf und stellt ein eingebautes USB-C-Kabel zur Verfügung, so dass ihr zum Laden eurer Geräte kein zusätzliches Kabel benötigt. Bei Amazon bekommt ihr die Powerbank aktuell zum Sparpreis von nur 31,99 Euro statt 49,99 Euro UVP (Angebot bei Amazon ansehen).

Weitere Eigenschaften der kompakten Powerbank von Anker

Die Powerbank von Anker weist neben dem USB-C- auch einen USB-A-Anschluss auf und eignet sich unter anderem zum Aufladen von Geräten der iPhone 15 / 14-Serie, MacBooks, Samsung Galaxy-Smartphones, iPads sowie AirPods. Durch das bidirektionale Laden mit 30 Watt Leistung lädt die Powerbank in nur 45 Minuten auf 50 Prozent auf, ein iPhone 14 kann in nur 30 Minuten auf 50 Prozent Akku aufgeladen werden.

Durch ihre sparsamen Abmessungen von nur 10,4 × 5,2 × 2,6 cm weist die Powerbank ein sehr platzsparendes Design auf, außerdem besteht das Gerät zu 80 Prozent aus wiederverwertetem Kunststoff von Verbraucherabfällen (PCR), sodass auch der Umweltaspekt nicht zu kurz kommt. Praktisch ist die integrierte Ladestands-Anzeige, mit der ihr den Ladestand der Powerbank stets im Blick habt.

Für wen lohnt sich die kompakte Powerbank von Anker?

Die Nano-Powerbank von Anker lohnt sich sicher für jeden, der Bedarf an einer kompakten und leistungsstarken Powerbank für sein Smartphone, Tablet und andere Geräte hat. Überzeugt von der Powerbank zeigten sich übrigens auch die bisherigen Käufer bei Amazon, die im Schnitt 4,6 von 5 Sternen bei mehr als 7.000 Bewertungen vergaben.

Hervorgehoben werden dabei von den Rezensenten besonders die starke Ladeleistung, die kompakte Größe, die große Kapazität sowie das integrierte Kabel und die Ladestands-Anzeige der Anker-Powerbank.

