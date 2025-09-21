Gelber Schal am Motorrad: Warum machen Biker das?

Habt ihr am Straßenrand schon einmal ein Motorrad stehen sehen, an dem ein gelber Schal befestigt war? Kaum jemand weiß, was das bedeuten soll. Wir haben die Antwort.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Gelber Schal am Motorrad – ein altes Zeichen

In den 1950er-Jahren entwickelte sich der gelbe Schal zu einem Notsignal. Hatte ein Motorradfahrer ein Problem mit seiner Maschine, befestigte er einen gelben Schal am Lenker seines Motorrades. Dieses auffällige Zeichen signalisierte anderen Fahrern ein Problem. Es war also eine Bitte um Hilfe.

Anzeige

Kaum jemand kennt noch die Bedeutung

Dass selbst Motorradfahrer dieses Notsignal heute kaum kennen, liegt daran, dass es mittlerweile andere Möglichkeiten gibt, sich nach einer Panne Hilfe zu holen. Ein Handy gehört zur Standardausstattung dazu und so ist es einfacher, eine Werkstatt oder einen befreundeten Biker anzurufen, als darauf zu hoffen, dass vorbeifahrende Auto- oder Motorradfahrer wissen, was der gelbe Schal zu bedeuten hat.

Zudem sind die Motorräder in den vergangenen Jahrzehnten technisch ausgereifter und pannenresistenter geworden. Dass jemand mit seiner Maschine am Straßenrand stehenbleibt, kommt einfach nicht mehr so oft vor. Falls doch mal etwas passiert, gehört eine kleine Notfallausrüstung zu den Gadgets, die viele Motorradfahrer immer dabeihaben.

Im folgenden Video bekommt ihr Tipps, wie ihr lange Autofahrten möglichst sicher gestaltet.

Anzeige

Heutige Bedeutung des gelben Schals

Dennoch sind euch vielleicht schon einmal gelbe Schals an Motorrädern aufgefallen – allerdings an fahrenden, offenbar funktionstüchtigen Maschinen. Die auffälligen Accessoires kommen gelegentlich bei Charity-Events oder Rallys als Erkennungszeichen zum Einsatz.

Außerdem diente der gelbe Schal als Namensgeber des Motorradclubs MRCW e.V. „Gelber Schal Spandau“. Und aus dem Motorradfahrer-Verein „Der Gelbe Schal“ ging später der Bundesverband der Motorradfahrer e.V. hervor.