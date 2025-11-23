Geld vom Chef: Bei diesen zehn steuerfreien Zuschüssen holt ihr mehr raus

Viele Arbeitgeberleistungen, von Gutscheinen bis zur betrieblichen Altersvorsorge, könnt ihr steuerfrei erhalten. Hier erfahrt ihr, welche Zuschüsse besonders interessant sind.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die in diesem Artikel bereitgestellten Informationen dienen der allgemeinen Orientierung. Für steuerliche Fragen zu eurer persönlichen Situation wendet euch bitte an einen Steuerberater. Die genannten Regeln und Freibeträge gelten mit Stand November 2025. GIGA übernimmt keine Haftung für die Korrektheit, Aktualität oder Vollständigkeit der Angaben.

Anzeige

Diese Zuschüsse sind derzeit steuerfrei

#1 Sachbezug und Gutscheinkarten

Bis zu 50 Euro monatlich könnt ihr als Sachbezug oder Gutschein steuerfrei von eurem Arbeitgeber erhalten (§ 8 Abs. 2 Satz 11 EStG). Die Gutscheine dürft ihr zum Beispiel zum Einkaufen, Tanken oder für Streaming-Dienste nutzen, aber: steuerfrei sind nur Sachbezüge und Gutscheine, die bestimmten gesetzlichen Vorgaben entsprechen.

Diese Arbeitgeberzuwendungen müssen zusätzlich zum geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden und nicht im Rahmen einer Gehaltsumwandlung. Überschreitet die monatliche Zuwendung die 50-Euro-Freigrenze, wird der Gesamtbetrag steuerpflichtig.

#2 Essenszuschuss

Pro Arbeitstag kann euer Arbeitgeber euch außerdem einen Verpflegungszuschuss bezahlen, egal, ob in der Kantine, im Restaurant oder über Essensgutscheine.

Der amtliche Sachbezugswert für Mahlzeiten beträgt momentan 7,50 Euro pro Tag. Davon sind 3,10 Euro steuerfrei, der Rest darf pauschal versteuert werden (§ 40 Abs. 2 EStG). Der steuerfreie Essenszuschuss darf ebenfalls kein Gehaltsbestandteil sein, sondern muss zusätzlich bezahlt werden.

#3 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Ob Rückenkurse, Yoga oder zertifizierte Präventionsprogramme: Euer Arbeitgeber kann pro Mitarbeiter bis zu 600 Euro pro Jahr steuerfrei für die individuelle Gesundheitsförderung beisteuern (§ 3 Nr. 34 EStG).

Anzeige

Voraussetzung ist, dass die in Anspruch genommene Maßnahme unter den § 20 SGB V fällt und zusätzlich zum Arbeitslohn gewährt wird. Anerkannt werden zum Beispiel zertifizierte Stressbewältigungs-, Sport- und Ernährungskurse.

#4 Zuschuss zur Kinderbetreuung

Arbeitgeberzuschüsse für Kita, Kindergarten oder Kindertagespflege sind steuerfrei, solange euer Kind noch nicht schulpflichtig ist (§ 3 Nr. 33 EStG).

Euer Arbeitgeber kann die Kosten direkt an die Betreuungseinrichtung zahlen oder euch erstatten, wenn ihr die finanziellen Aufwendungen nachweist. Eine Höchstgrenze gibt es nicht, aber die Leistung muss wie in den anderen Fällen zusätzlich zum Arbeitslohn gewährt werden.

#5 Jobticket und Deutschlandticket

Weiterhin darf euer Arbeitgeber euch ein Ticket für den öffentlichen Nahverkehr steuerfrei oder steuerbegünstigt zur Verfügung stellen (§ 3 Nr. 15 EStG).

Die Bedingungen: Das Ticket wird zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gestellt und es dient den Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte. Natürlich dürft ihr es aber auch privat nutzen.

Anzeige

#6 Betriebliche Veranstaltungen

Und auch die Kosten für zwei Betriebsveranstaltungen pro Jahr, also zum Beispiel das Sommerfest und die Weihnachtsfeier, sind bis zu 110 Euro pro Mitarbeiter und Veranstaltung steuerfrei (§ 19 Abs. 1 Nr. 1a EStG).

Das bedeutet, ihr müsst diese Veranstaltungen bis zu einem Wert von 110 Euro nicht wie einen steuerpflichtigen geldwerten Vorteil behandeln. Hier handelt es sich um einen Freibetrag. Geht der Wert der Veranstaltung darüber hinaus, wird nur der Überhang steuerpflichtig.

#7 Personalrabbat

Unternehmen dürfen ihren Beschäftigten bis zu einem Betrag von 1.080 Euro pro Jahr steuerfrei Rabatte auf eigene Produkte oder Dienstleistungen gewähren (§ 8 Abs. 3 EStG).

Wichtig: Der Rabatt muss auf Produkte oder Dienstleistungen des eigenen Unternehmens angewendet werden.

#8 Betriebliche Altersvorsorge (bAV)

Beiträge zur betrieblichen Altersvorsorge (bAV) sind derzeit bis zu 8 % der Beitragsbemessungsgrenze steuerfrei, das entspricht 7.248 Euro pro Jahr.

Bis zu 4 % davon, das entspricht 3.624 Euro, sind zusätzlich auch noch sozialversicherungsfrei. Der Arbeitgeber zahlt das Geld direkt in eine bAV, und ihr betreibt Altersvorsorge und spart Steuern und Sozialabgaben.

Anzeige

#9 Umzugskosten

Steht ein aus beruflichen Gründen erforderlicher Umzug an, kann euer Arbeitgeber euch die tatsächlichen Kosten steuerfrei erstatten (§ 3 Nr. 16 EStG i. V. m. BUKG).

Eine feste Pauschale gibt es hier nicht. Maßgeblich sind die jeweils gültigen Umzugskostentabellen nach dem Bundesumzugskostengesetz.

#10 Ehrenamtspauschale

Die Ehrenamtspauschale gehört zwar thematisch in einen anderen Bereich, weil es sich nicht um einen typischen Arbeitgeberzuschuss handelt. Sie ist jedoch trotzdem interessant für euch, wenn ihr euch in einem gemeinnützigen Verein engagiert und dafür eine Aufwandsentschädigung erhaltet.

Für nebenberufliche, ehrenamtliche Tätigkeiten in gemeinnützigen Organisationen dürft ihr nämlich bis zu 840 Euro jährlich steuerfrei vereinnahmen (§ 3 Nr. 26a EStG).

Zu guter Letzt noch ein wichtiger Hinweis: Alle genannten Arbeitgeberleistungen sind freiwillige Zusatzangebote. Ein Anspruch auf deren Gewährung besteht in der Regel nicht. Ob und in welchem Umfang diese freiwilligen Leistungen angeboten werden, liegt im Ermessen eures Arbeitgebers.