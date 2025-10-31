Geld zurück für Prime-Kunden? Amazon scheitert vor Gericht

Zahlen Amazon-Kunden seit Jahren zu viel fürs Prime-Abo?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Update vom 31. Oktober: Jetzt urteilt auch das Oberlandesgericht Düsseldorf gegen Amazon. Der Online-Händler hatte gegen das Urteil des Landesgerichts Berufung eingelegt, wonach die Preiserhöhung vom September 2022 unwirksam sei. Auch die zweite Niederlage bedeutet aber noch nicht, dass Kunden ihr Geld zurückfordern können. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Amazon könnte immer noch beim Bundesgerichtshof um Revision ersuchen. Die Verbraucherzentrale NRW arbeitet aber inzwischen an einer Sammelklage (Quelle: Verbraucherzentrale NRW).

Anzeige

Originalmeldung vom 16. Januar:

Preissteigerung unwirksam? Amazon verliert vor Gericht

Seit September 2022 zahlen Kunden von Amazons beliebtem Prime-Abo in Deutschland zu viel für das Angebot, so das Landgericht Düsseldorf. Damals hat der Versandriese die monatlichen Preise von 7,99 auf 8,99 Euro angehoben. Bei jährlicher Abrechnung werden seitdem sogar 89,90 Euro fällig statt wie zuvor 69 Euro. Macht ein Plus von bis zu 30 Prozent, je nach Zahlungsmodalität – ein heftiger Preisaufschlag, der schon 2022 für lautstarke Kritik gesorgt hat.

Die Verbraucherzentrale NRW ist gegen Amazon vor Gericht gezogen – mit Erfolg: „Das Landgericht Düsseldorf teilt unsere Auffassung und hat die Preisanpassungsklausel für unwirksam erklärt“, so Wolfgang Schuldzinski, Chef der Verbraucherzentrale NRW. Dort hieß es unter anderem ursprünglich, dass Amazon die Teuerung mit „generellen und wesentlichen Kostenänderungen aufgrund von Inflation“ begründe – offenbar nicht ausreichend für die Richter.

So erklärt Schuldzinksi weiter: „Damit ist die Preiserhöhung ohne ausdrückliche Zustimmung der Kund:innen unzulässig.“ Es gibt jedoch mindestens einen großen Stolperstein für alle, die sich jetzt auch Rückzahlungen freuen. Das Urteil gegen Amazon ist noch nicht rechtskräftig. Der Konzern kann gegen die Entscheidung der Düsseldorfer Richter also noch Berufung einlegen. Nicht unwahrscheinlich, schließlich geht es für Amazon um Millionen.

Anzeige

Geld zurück von Amazon? Was Kunden jetzt wissen müssen

Ob Kundinnen und Kunden des Prime-Abonnements von Amazon nun also tatsächlich mit Geld rechnen können, ist derzeit noch offen. Wenn ja, geht es pro Kunde um bis zu 28 Euro bei monatlicher Zahlung. Wer jährlich im Voraus gezahlt hat, würde sogar Anspruch auf bis zu 62,70 Euro Rückzahlung haben.

Um diese Ansprüche durchzusetzen, bereitet die Verbraucherzentrale eine Sammelklage vor. Ist die eingereicht, können betroffene Prime-Kunden dort ohne weiteren Aufwand und kostenlos teilnehmen. Weitere Informationen zur Klage sowie einen Newsletter, mit dem ihr informiert werdet, wenn es losgeht, findet ihr bei der Verbraucherzentrale. Diesen Weg wollen die Verbraucherschützer gehen, „falls Amazon nicht von sich aus eine Erstattung vornimmt.“ Noch ist also nichts entschieden.

Abseits von Preiserhöhungen könnt ihr mit unseren Tipps beim Streaming Geld sparen:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.