Geld zurück: Online-Shopper dürfen sich auf wichtige Neuerung freuen

Widerrufen soll genauso einfach sein wie bestellen. Online-Shops müssen deshalb einen gut sichtbaren Button für den Widerruf einbauen. Damit soll der Rücktritt vom Vertrag einfacher werden.

Widerrufsbutton soll Pflicht für Online-Händler werden

Das Bundeskabinett hat neue Regeln für Online-Käufe beschlossen. Händler sollen künftig auf ihrer Webseite einen Widerrufsbutton anbieten müssen. Damit können Kunden ihren Vertrag schnell und direkt widerrufen. Der Button soll klar erkennbar sein, rund um die Uhr funktionieren und während der gesamten Widerrufsfrist gut sichtbar bleiben.

Die Regel gilt nicht nur für Online-Käufe physischer Produkte, sondern auch für digitale Dienste und Finanzverträge. Laut Gesetzentwurf muss der Button mit „Vertrag widerrufen“ oder einer ähnlich klaren Formulierung beschriftet sein. Ziel ist, dass niemand mehr nach versteckten Kontaktmöglichkeiten oder Formularen suchen muss.

Eine ähnliche Vorgabe gibt es schon seit Längerem für Kündigungen von Online-Verträgen. Doch viele Anbieter setzen diese Pflicht bis heute nicht richtig um oder ignorieren sie. Ob der neue Widerrufsbutton im Alltag besser funktioniert, wird erst die Zeit zeigen.

Weniger Aufwand für Verbraucher

Justizministerin Stefanie Hubig nennt den neuen Button eine unbürokratische Lösung. Wer online bestellt, soll genauso einfach wieder aus dem Vertrag rauskommen. Der Widerruf dürfe keine Hürde sein. Die neue Regel soll Zeit sparen und den Schutz vor ungewollten Verträgen verbessern (Quelle: ntv).

Auch für Finanzgeschäfte im Netz sind neue Vorgaben geplant. Anbieter müssen Kunden besser über ihre Produkte informieren. Auf Wunsch soll es vor Vertragsabschluss ein persönliches Gespräch geben. So sollen Fehlentscheidungen vermieden werden.

Bis die Regeln in Kraft treten, dauert es noch etwas. Der Bundestag und der Bundesrat müssen dem Entwurf noch zustimmen. Danach wird die Pflicht zum Widerrufsbutton für alle Online-Shops verbindlich. Wann genau das passiert, ist noch offen.