Geld zurück von der Sparkasse: Kunden können sich Jahre an Zinsen sichern

Alte Prämiensparverträge sind heute Gold wert – und viele Kunden können sich jetzt sogar noch mehr Geld von der Sparkassen zurückholen.

Der Bundesgerichtshof hat entschieden: Durch Banken fälschlich angepasste variable Zinssätze in Prämiensparverträgen müssen von den Kunden nicht hingenommen werden. Die Zinsanpassungsklauseln sind nach Ansicht der Richter nicht wirksam. Die dadurch entstehenden Nachzahlungsansprüche verjähren erst mit Ende des Vertrags – und damit öffnet der BGH die Tore für viele betroffene Kunden, sich nicht gezahlte Zinsen von ihrer Bank zurückzuholen.

Sparkassen und Banken müssen Zinsen nachzahlen

Berichten zufolge geht es bei dem aktuellen Urteil konkret um Prämiensparangebote der Sparkasse Nürnberg (Quelle: BR). Die Entscheidung des BGH zugunsten der Sparer lässt sich aber übertragen und hat nicht nur Folgen für Kunden der Sparkassen.

Banken haben demnach bei variablen Zinssätzen in Prämiensparverträgen dafür zu sorgen, dass „das Verhältnis des bei Vertragsabschluss vereinbarten Zinssatzes zum Referenzzins gewahrt“ bleibe, erklärt der BGH in einer Mitteilung zum Urteil. Laut t-online seien dabei die langfristigen Zinssätze der Deutschen Bundesbank als Referenz maßgeblich.

Sparende, deren Bank sich zu ihren Ungunsten nicht an diese Verhältnismethode bei der Berechnung von Zinsanpassungen gehalten haben, können sich jetzt auf Grundlage der BGH-Entscheidung wehren.

Banken können sich nicht auf Verjährung verlassen

Dass viele Zinsklauseln in den zugehörigen Vertragsvorlagen zu schwammig formuliert waren, hatte der BGH übrigens bereits 2004 kritisiert. Jetzt machen die Richter zudem klar, dass Banken sich nicht so leicht über die Verjährung aus der Affäre ziehen können.

Denn der Anspruch erlische nicht nach einer festen Frist. Er gelte vielmehr für die gesamte Laufzeit der Prämiensparverträge. Die sind in aller Regel für besonders lange Laufzeiten ausgelegt – im konkreten Fall aus Nürnberg sogar auf 99 Jahre. Der BGH weist allerdings darauf hin, dass im Einzelfall entschieden werden müsse, ob es abweichend von der maximalen Laufzeit zwischen Bank und Kunden Absprachen für frühere Kündigungsmöglichkeiten gegeben haben könne.

Was können betroffene Bankkunden jetzt tun?

Wer sich nicht gezahlte Zinsen von der Bank zurückholen will, muss nachweisen, dass sie fehlen. Die Banken sind durch das Urteil nicht verpflichtet, sie von sich aus nachzuzahlen.

Dazu solltet ihr zunächst überprüfen, ob die Bank durchgehend während der Laufzeit eures Prämiensparvertrags die Verhältnismethode zur Anpassung der Zinsen genutzt hat. Ist dem nicht so, solltet ihr das anhand der Vertragsunterlagen, Zinsgutschriften und mit Kontoauszügen belegen und eure Nachforderung schriftlich bei der Bank einfordern.

Hilfe bei der Bewertung eurer Situation sowie Musterschreiben an eure Bank bietet unter anderem die Verbraucherzentralen.

