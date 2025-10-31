Geldkarte geklaut: Für diesen Spottpreis können Kriminelle sie im Darknet kaufen

Cyber-Gangster kaufen tausende deutsche Geldkarten zum Preis eines Kinotickets – und der Handel wird immer lukrativer.

Der illegale Handel mit gestohlenen Zahlungskarten floriert: Auf Darknet-Marktplätzen ist der Durchschnittspreis für eine deutsche Zahlungskarte seit in diesem Jahr auf 11,06 US-Dollar (umgerechnet ca. 9,50 Euro) gestiegen – mehr als doppelt so viel wie 2023. Im internationalen Vergleich liegen Karten aus Deutschland damit im oberen Preissegment. Zum Vergleich: Weltweit kostet eine gestohlene Karte durchschnittlich 8 Dollar, Spitzenreiter ist Japan mit etwa 23 Dollar.

Gestohlene Karten werden oft im Paket angeboten, begleitet von kompletten Datensätzen, die persönliche Informationen wie Name, Adresse und E-Mail umfassen. Für Kriminelle steigt so die Chance, Verifizierungsverfahren der Banken zu umgehen und sich als echte Kartenbesitzer auszugeben. Trotz steigender Preise bleibt der Kauf für viele Täter erschwinglich: Vielfach kostet eine einzelne Karte nicht mehr als ein Kinoticket – der Schaden für die Opfer ist meist ungleich höher.

So könnt ihr euch schützen Kontoauszüge und Kreditkartenabrechnungen regelmäßig auf unbekannte Abbuchungen prüfen

Starke und einzigartige Passwörter für alle Konten wählen

Multi-Faktor-Authentifizierung überall dort aktivieren, wo es angeboten wird

Keine Passwörter und Zahlungsdaten im Browser speichern

Mit Überwachungsdiensten wie Have I Been Pwned regelmäßig checken, ob eure Zugangsdaten im Netz auffindbar sind – und wenn ja: Sofort Passwort ändern!

Preistreiber sind Angebot, Nachfrage und härtere Kontrollen

Auffällig ist, dass in manchen Regionen die Preise besonders stark zulegen: Neuseeland etwa verzeichnet einen Preissprung von über 444 Prozent. Das untere Preisspektrum wird von Ländern wie Zypern, der Republik Kongo oder Georgien dominiert – dort kosten Karten im Schnitt kaum mehr als einen Dollar.

Der Preisunterschied erklärt sich vor allem durch das Zusammenspiel von geringerem Angebot, effektiverer Betrugsbekämpfung und der schnellen Reaktion von Banken in bestimmten Ländern. In Ländern wie den USA oder Spanien ist das Angebot an gestohlenen Karten riesig, was den Preis drückt. Rund 60 Prozent aller weltweit auf Darknet-Marktplätzen auftauchenden Karten stammen aus den Vereinigten Staaten.

Die fiesen Methoden der Cyber-Gangs

Hinzu kommt: Täter setzen beim sogenannten Carding auf arbeitsteilige Prozesse. Daten werden beschafft, von Bots geprüft und anschließend von spezialisierten „Cash-outers“ in Gutscheine, Waren oder Bargeld umgewandelt. Besonders begehrt sind Karten mit langer Gültigkeit. Laut Analyse waren rund 87 Prozent der gehandelten Karten noch mehr als zwölf Monate nutzbar.

Neu ist, dass Versuche des Identitätsdiebstahls bei Zahlungssystemen deutlich zugenommen haben – vor allem durch den Einsatz von KI-generierten Phishing-Mails und SMS, wie das BKA Cybercrime-Lagebild 2024 und die Deepstrike Cybercrime Statistik 2025 bestätigen. So kommt laufend Nachschub auf die Schwarzmärkte.