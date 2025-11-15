Gemeinsam mit Klarna: Sparkassen-Kunden erhalten neue Zahlungsfunktion

Sie soll Lastschriften überflüssig machen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wiederkehrende Zahlungen wie Abo-Gebühren oder regelmäßige Online-Käufe laufen in vielen Fällen über Lastschriftverfahren. Dieses Modell bekommt nun Konkurrenz: Gemeinsam mit den Sparkassen führt Klarna eine neue Bezahlmethode ein, die auf anpassbare Monatsbudgets setzt.

Anzeige

Sparkassen: Neue Zahlungsfunktion für Klarna-Kunden

Die „Dynamisch Wiederkehrende Zahlung“ (DRP) basiert auf einem System vordefinierter Budgets. Nutzer mit einem Girokonto bei einer Sparkasse und einem Klarna-Account können damit feste Beträge pro Monat freigeben, aus denen automatisch bestimmte Zahlungen erfolgen. Das soll vor allem bei gleichbleibenden Kosten für Abos oder Online-Shopping mehr Transparenz schaffen.

Die Freigabe erfolgt einmalig über die S-pushTAN-App der Sparkasse. Danach werden Zahlungen im Rahmen des Budgets automatisch ausgeführt. Eine erneute TAN-Eingabe ist nicht nötig.

Alle aktiven Budgets lassen sich im Online-Banking einsehen, anpassen oder komplett deaktivieren. Ausgeführte Zahlungen erscheinen sofort im Kontoauszug.

Klarna spricht in der Ankündigung von einer flexibleren Alternative zur klassischen Lastschrift. Für viele Kunden könnte vor allem die bessere Übersicht hilfreich sein, etwa bei mehreren festen Ausgaben, die sich über den Monat verteilen (Quelle: Klarna).

Klarna will mehr Open Banking

Mit der Einführung von DRP baut Klarna sein Open-Banking-Angebot aus. Die neue Zahlungsfunktion gilt für den Zahlungsdienstleister aus Schweden als weiterer Schritt, um Transaktionen direkt vom Bankkonto aus zu ermöglichen, ohne Umwege über Karten oder Drittanbieter.

Anzeige

Laut Klarna steigt die Nutzung von Open-Banking-Diensten europaweit deutlich an. Vor allem in Deutschland sei das Interesse zuletzt gewachsen. Für Banken ergebe sich daraus die Chance, bei gleichzeitig höherer Sicherheit für mehr Automatisierung im Hintergrund zu sorgen.