Gemini aktivieren: So benutzt ihr die KI auf eurem Smartphone

Gemini ist die Antwort auf Open AIs ChatGPT. Ihr nutzt es bequem per App in eurem Alltag. Wie ihr Gemini aktiviert, lest ihr hier.

Gemini als Alltagsbegleiter

Als Produkt von Google bietet euch Gemini vor allem auf dem Android-Smartphone Vorteile. Ihr könnt die App zwar auch für iOS herunterladen, hier lässt sich Gemini aber nicht als mobiler Assistent nutzen.

Gemini für Android aktivieren

Im ersten Schritt ladet ihr Gemini aus dem Google Playstore auf euer Smartphone herunter und installiert die App (hier bei Google Play ansehen). Danach geht ihr wie folgt vor:

Um Gemini als Assistent zu nutzen, müsst ihr die App als „Standard-App für Assistenz“ festlegen. Ihr braucht hierfür ein privates Google-Konto. Um die korrekte Festlegung zu prüfen, navigiert ihr zu euren Apps und wählt dann Standard-Apps aus .

. Dort prüft ihr, ob die Google App für digitale Assistenz ausgewählt wurde. Falls nicht, wählt Google und Gemini ist fortan euer persönlicher Assistent.

Wollt ihr keine persönliche Assistenz, sondern nur eine KI-App mit generativen Funktionen, ladet ihr die App ebenfalls herunter. Anschließend öffnet ihr sie, bestätigt die Funktionen und klickt dann auf weiter.

Ihr erhaltet nun Informationen darüber, was von Gemini gespeichert wird und wie eure Daten von der App genutzt werden. Um die App zu nutzen, müsst ihr „Gemini verwenden“ aktivieren und dann könnt ihr loslegen.

Nutzt ihr Android im Auto? Dann schaut euch im nachfolgenden Video an, wie Gemini nun auch im Fahrzeug an Bord ist.

Gemini bei iOS aktivieren

Um Gemini mit eurem iPhone oder iPad zu nutzen, braucht ihr ein Google-Konto. Geht wie folgt vor:

Ladet euch nun die App aus dem AppStore herunter und meldet euch mit eurem Google-Konto an (App im AppStore ansehen).

Nach dem Download öffnet ihr die App auf dem Gerät und meldet euch mit eurem Google-Konto an. Jetzt könnt ihr direkt per Sprachbefehl oder Eingabe eure Prompts weitergeben und ausführen lassen.

Um Gemini Live zu verwenden, klickt ihr einfach auf den Button „Live“. Die App nutzt euren Standort, unabhängig vom Betriebssystem. Deaktiviert ihr diese Funktion in den Einstellungen (Standort – Berechtigungen), sind einzelne Dienste wie z.B. die Wettervorhersage für euren Ort nicht verfügbar.

Gemini deaktivieren unter Android

Wenn ihr Gemini nicht mehr nutzen wollt, könnt ihr die Aktivitäten der App deaktivieren. Hierfür ruft ihr eure Kontoeinstellungen von Google auf der Website von Gemini (oder per App) auf und navigiert zu den Aktivitäten. Deaktiviert sie und verhindert damit, dass eure Chats gespeichert werden.

Beachtet aber, dass Gespräche trotzdem 72 Stunden gespeichert bleiben, denn nur so kann Google Feedback verarbeiten und Gemini weiter lernen.

Wollt ihr Gemini auch beim Suchen nicht mehr nutzen, schaltet ihr die Funktion wie folgt ab:

Öffnet eure Google-App und wählt euer Profilbild aus.

Geht zu den Einstellungen und sucht nach dem Punkt „Allgemein“.

Sucht nun nach „Gemini anzeigen“ und deaktiviert die App für die Suche.

Gemini ist auch in anderen Google-Apps aktiv und kann separat deaktiviert werden. Um Gemini aus Gmail zu entfernen, wählt ihr die App-Einstellungen von Gmail und sucht die Gemini-Einstellungen. Hier könnt ihr über die Rubrik „Gemini Schaltfläche anzeigen“ alles deaktivieren.

Gemini unter iOS deaktivieren

Wollt ihr Gemini auf dem iPhone nicht weiter nutzen, öffnet ihr im ersten Schritt die Website bzw. App unter gemini.google.com. Danach geht ihr so vor:

Ihr könnt nun aufs Einstellungs- und Hilfsmenü zugreifen.

Wählt die Rubrik Apps und sucht nach Gemini.

Tippt nun darauf und deaktiviert die App.

Auf dem gleichen Weg könnt ihr Gemini wieder aktivieren, wenn ihr die App verwenden wollt.

