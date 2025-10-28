Gemini Gems erklärt: So formt ihr eure eigenen KI-Agenten

Ihr arbeitet gern mit KI und seid auf der Suche nach spezifischen Agenten? Mit Gems bietet euch Gemini die Möglichkeit, für jeden Zweck ein passendes KI-Tool einzurichten.

Was steckt hinter Gemini Gems?

Mit Gemini Gems hat Google personalisierte KI-Experten für euch am Start. Ihr erstellt sie anhand eurer eigenen Bedürfnisse selbst. In der Praxis passt ihr Gemini so an, dass es euch bei wiederkehrenden Aufgaben, bei Projekten, bei neuen Ideen, beim Lernen und vielen weiteren Aufgaben unterstützt.

Um euer Gem genau zu informieren, könnt ihr Dateien hochladen und mehr Kontext erzeugen. Damit erstellt ihr euch einen KI-Experten mit Kontextverständnis und Anpassung an euren Stil.

So erstellt ihr eure eigenen KI-Experten

Um ein neues Gem zu erstellen, öffnet ihr Gemini im Browser. Links seht ihr den Menüpunkt „Gems entdecken“. Klickt ihr darauf, öffnen sich von Google vordefinierte Gems und die Möglichkeit, ein neues Gem hinzuzufügen. Klickt die Funktion „neues Gem“ an, um weiterzumachen.

Hier seht ihr von Google erstellte Gems. (© Screenshot GIGA)

Ihr seht nun das Eingabefeld für euer Gem und müsst es ausfüllen. Um mehr Kontext zu liefern, könnt ihr bis zu zehn Dateien hochladen. Euer Gem kann darauf zurückgreifen und sie für seine Aufgaben nutzen.

Hier gebt ihr eure Bedürfnisse für euer Gem ein. (© Screenshot GIGA)

Ihr tragt nun eure Wünsche an das Gem ein und klickt anschließend oben rechts auf „speichern“. Beim nächsten Start von Gemini findet ihr links im Menü euer neues Gem. Ich habe in meinem Beispiel ein Gem für tägliche To-do-Listen erstellt. Effizient ist das natürlich nur, wenn ich dem Gem meine Termine mitteile und das Programm daraus entsprechende Listen generiert.

Das bieten euch Gemini Gems

Nutzt ihr Gems, könnt ihr eigene KI-Agenten wie bei ChatGPT erstellen und mit unterschiedlichen Aufgaben betrauen. Ein Gem fokussiert sich nur auf ein spezielles Thema, sodass eure Bedürfnisse vollständig abgedeckt sind. Wenn ihr was ändern wollt, könnt ihr Gems jederzeit individuell bearbeiten.

Wie stark Gems arbeiten, hängt von eurer Eingabe ab. Ihr liefert den Kontext durch den Upload von Dateien, auf die euer Gem zurückgreifen kann.

Typische Beispiele für die Nutzung von Gems

Falls ihr noch nicht genau wisst, ob Gems für euch geeignet sind, hier einige typische Nutzungsmöglichkeiten:

Trainingspläne/Essenspläne erstellen: Ihr bastelt euch ein Gem, das eure körperlichen Einschränkungen und gewünschten Zeitlimits und Trainingsziele oder Ernährungsziele kennt. Ihr bekommt Workouts vorgeschlagen und erhaltet auf Wunsch den passenden Essensplan dazu.

Ihr bastelt euch ein Gem, das eure körperlichen Einschränkungen und gewünschten Zeitlimits und Trainingsziele oder Ernährungsziele kennt. Ihr bekommt Workouts vorgeschlagen und erhaltet auf Wunsch den passenden Essensplan dazu. Karriereberatung: Lasst euch von einem Karriere-Gem individuelle Tipps zur Verbesserung eurer Fähigkeiten geben, um eure beruflichen Ziele zu erreichen.

Lasst euch von einem Karriere-Gem individuelle Tipps zur Verbesserung eurer Fähigkeiten geben, um eure beruflichen Ziele zu erreichen. Schreibassistenz: Ein passendes Gem hilft euch bei der Verbesserung eures Schreibstils und kann konstruktives Feedback geben.

Ein passendes Gem hilft euch bei der Verbesserung eures Schreibstils und kann konstruktives Feedback geben. Gartenarbeit optimieren: Ihr erstellt ein Gem für die spezifischen Bedingungen eurer Pflanzen oder eures Gartens. Lasst euch Antworten auf typische Fragen geben oder einen Plan zu den Gießzeiten erarbeiten.

Diese Beispiele lassen sich endlos erweitern. Wie ihr Gems nutzt, hängt von euren Bedürfnissen ab. Ihr könnt zum Beispiel auch euer Wochenbudget, eure Lieblingsspeisen und eure Vorräte eingeben und euch jede Woche einen Essensplan erstellen lassen.

Habt ihr keinen Zugang zu Gemini oder wollt lieber ChatGPT nutzen, könnt ihr auch damit eigene GPTs erstellen. Mit technischem Vorwissen könnt ihr die OpenAI-Schnittstelle nutzen, hierfür müsst ihr aber Skripte schreiben können.

Alternativ dazu nutzt ihr die Webplattform und entwickelt hier eure eigenen GPT-Modelle. Dabei definiert ihr genau, wie sich euer Agent verhält und welche Anweisungen er nutzt. Diese Custom GPTs könnt ihr sogar mit anderen teilen.