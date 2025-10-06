Gemini ohne Anmeldung nutzen: Funktioniert das?

Möchtet ihr mit Gemini chatten, bekommt ihr zuerst eine Anmelde-Aufforderung. Wir verraten euch, ob ihr diese umgehen könnt und was für Alternativen es gibt.

Gemini ohne Anmeldung nutzen: Leider nicht möglich

Derzeit könnt ihr mit Gemini nicht ohne Anmeldung plaudern. Während das früher über den Inkognito-Browser funktioniert hat, geht das mittlerweile nicht mehr. Ihr braucht zumindest einen Google-Account, zahlen müsst ihr für die Basisfunktionen aber nichts.

So funktioniert der Chat mit Gemini

Ihr braucht ein kostenloses Google-Konto, um Gemini zu nutzen. Im Netz kursiert die Behauptung, dass ihr die Anmeldung mit einem anonymen Browserfenster umgehen könnt. Das ist aber eine veraltete Information. Im Selbstversuch gelang das weder mit Firefox noch mit Google Chrome oder Safari.

Google selbst gibt an, dass die Nutzung von Gemini ohne Anmeldung möglich ist, allerdings nicht für den EU-Wirtschaftsraum, Großbritannien und die Schweiz.

Um wirklich mit Gemini plaudern zu können, müsst ihr euch also kostenlos mit eurem Google-Konto anmelden. Auch per App funktioniert es nicht ohne Registrierung, der Account bei Google ist Pflicht. Nutzt ihr Gemini nach der Anmeldung im Inkognito-Modus, werden keine Daten eurer Gespräche mit dem Bot gespeichert.

Wie funktioniert die Anmeldung bei Gemini?

Wollt ihr Gemini nutzen und habt bereits ein Google-Konto, geht alles schnell. Ihr besucht die Webversion von Gemini und klickt auf „anmelden“. Jetzt wählt ihr euer Google-Konto in der Übersicht aus und werdet direkt zur Basisversion weitergeleitet. Wollt ihr euer Konto upgraden, findet ihr in den Einstellungen die Möglichkeit dazu.

Habt ihr noch kein Google-Konto, müsst ihr euch zunächst eines anlegen. Das funktioniert über die Startseite von Google. Dort klickt ihr auf „Konto erstellen“ und geht dann Schritt für Schritt vor. Ihr habt anschließend eine eigene Gmail-Adresse und könnt euch über die Webversion, aber auch über die App bei Gemini einloggen.

Gemini ist mittlerweile vielerorts vertreten, so zum Beispiel auch im Auto. Mehr dazu im Video.

Funktioniert Gemini ohne Anmeldung auf dem Handy?

Es gibt keine Hinweise darauf, dass Gemini auch per App ohne Registrierung funktionieren könnte. Bislang braucht ihr hierfür nach wie vor ein Google-Konto. Anonym klappt es auf keinem Weg.

Welche KI-Systeme funktionieren ohne Anmeldung?

Wollt ihr euch nicht registrieren, ist ChatGPT von Open AI eine Alternative für euch. Der Bot plaudert ohne vorherige Registrierung mit euch, allerdings nicht in vollem Umfang. Das sagt ChatGPT selbst dazu:

Ohne Anmeldung funktioniert ChatGPT nur eingeschränkt (© GIGA Screenshot)

Eine Registrierung kostet euch nichts und verpflichtet euch zu nichts. Erst wenn ihr alle Funktionen nutzen möchtet, ist ein Upgrade auf ChatGPT Plus erforderlich. Mittlerweile ist bereits Version GPT 5.0 verfügbar.

Weitere KI-Systeme ohne Anmeldung sind:

Perplexity AI (gut geeignet für Recherchen und Quellensuchen)

Gradually.ai (läuft über OpenAI API)

Für die meisten KI-Systeme, so auch Claude, braucht ihr ein kostenloses Konto. Bei Claude könnt ihr euch ebenfalls über ein bestehendes Google-Konto anmelden.

