Gemini schlägt ChatGPT: Googles KI hat einen großen Vorteil

Googles Chatbot dominiert die Download-Charts.

Der KI-App Gemini aus dem Hause Google gelingt mit einem neuen Feature der Durchbruch im App Store. Seit einigen Wochen gibt es mit Nano Banana eine neue Funktion zur KI-unterstützten Bildbearbeitung, die Google Gemini vollends durchstarten lässt.

Gemini an der Spitze der Downloadcharts

Im App Store von Apple findet sich Gemini aktuell auf Platz 1 der meistheruntergeladenen kostenlosen Apps wieder. Sowohl in den USA als auch in Deutschland steht Gemini an der Spitze und verweist in beiden Ländern die Konkurrenz – namentlich ChatGPT von OpenAI – auf den zweiten Rang. In Kanada, Großbritannien oder auch Frankreich zeigt sich aktuell ein identisches Bild: Gemini hat überall die Nase vorn.

Und es sieht nicht nur auf dem iPhone gut für die KI-App aus. Im Google Play Store liegt Gemini in den Download-Charts zurzeit auf Platz 3 in Deutschland. Hier gehört der Thron noch immer ChatGPT und auf dem zweiten Platz landet die Shopping-App Temu.

Was genau ist Nano Banana?

Das neue Feature kommt von Googles Tochterunternehmen aus dem Bereich Forschung, DeepMind, und heißt mit offiziellem Namen eigentlich Gemini 2.5 Flash Image. Die leistungsfähige Bildbearbeitung punktet vor allem bei einem Thema: Konsistenz. Die KI verändert zuverlässig bereits bestehende Bilder, ohne vorhandene Elemente so sehr zu verfremden, dass das Ergebnis unnatürlich aussieht. Natürlich lassen sich auch komplette Bilder aus eigenen Prompts generieren.

Im Endeffekt macht Nano Banana also das, was alle Tools zur KI-Bildbearbeitung machen, nur eben etwas besser, und sorgt so für einen großen Schub bei den Downloads der kostenlosen App. Ein anderer Faktor dürfte die Einführung einer weiteren Funktion sein, die bei den Nutzern schon länger auf der Wunschliste steht. Seit Kurzem können Audiodateien mit einem Limit von 10 Minuten ohne Pro-Abo hochgeladen werden. Dadurch bekommt Gemini eine neue Möglichkeit, produktiv beispielsweise für Transkriptionen oder Übersetzungen genutzt zu werden.