Gen Z: Darum haben junge Leute Angst vorm Telefonieren

Es klingt seltsam, aber es ist wahr: Die Gen Z leidet unter Telefonier-Phobie. Jeder Zweite aus dieser Generation fürchtet sich vor dem Griff zum Hörer.

Telefonieren: Eigentlich alltäglich

Der Anruf bei einer Behörde, beim Friseur oder beim Arzt, um einen Termin auszumachen oder bei Familie und Freunden, um eine Sache schnell zu klären – eigentlich eine Alltäglichkeit, doch immer mehr Menschen schieben die Telefonate aus Angst auf. Woran liegt das? Und ist wirklich nur die junge Generation betroffen?

Telefonate werden heute häufig vorher abgesprochen

Wenn das Telefon plötzlich klingelt, kann das für manche Menschen beunruhigend sein. Deshalb wird gerade unter jüngeren Leuten aus der Gen Z vor einem Telefonat gerne per Nachricht abgeklärt, ob der Anruf jetzt gerade überhaupt passt. So kommt keine Überraschung auf und es kann ein für beide Personen passender Moment gefunden werden.

Laut einer Studie von Bitkom hat insgesamt schon ein Drittel der Deutschen aus Angst Telefonate aufgeschoben, unter der Generation der 16- bis 29-Jährigen sind es sogar fast die Hälfte. In dieser Altersgruppe kündigen laut der Studie mehr als die Hälfte ihre Anrufe vorher an.

Telefonate können stressig sein

Ein häufig genanntes Problem ist die Tatsache, dass während eines Telefongesprächs kein Sichtkontakt zur anderen Person herrscht. Das Gespräch basiert also rein auf dem Gesprochenen. Die Körpersprache und Mimik des „Gegenübers“ ist nicht zu erkennen – man muss sich also rein auf sein Hörgefühl verlassen.

Hinzu kommt: Die Reaktion muss schnell kommen. Ansonsten reden beide Personen gleichzeitig, da die erste Person eventuell denkt, dass die zweite Person sie nicht verstanden hat. Bei einer Nachricht oder einer Sprachnachricht besteht dieses Problem nicht, das Gegenüber hat Zeit, die Informationen zu verarbeiten und sich in Ruhe eine Antwort zu überlegen.