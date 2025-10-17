Genervt von Spam-Anrufen? Diese neue iPhone-Funktion macht endlich Schluss damit

Bei vielen Smartphone-Nutzern vergeht mittlerweile kaum ein Tag, ohne dass man von fremden Spam-Anrufen belästigt wird. Apple hat für solche Fälle die neue Funktion „Nach Grund des Anrufs fragen“ eingeführt. Wie funktioniert das und wie kann man diese Option aktivieren?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Unbekannte Anrufe beim iPhone überprüfen

Das Feature wurde mit iOS 26 eingeführt. Falls ihr also den Filter für Spam-Anrufe aktivieren wollt, muss euer iPhone mindestens mit dieser Version laufen. Den Anruffilter findet ihr nicht direkt in der Telefon-App, sondern müsst in den Einstellungen danach schauen. So aktiviert ihr es:

Habt ihr die Telefon-App gerade geöffnet, tippt auf das Filter-Symbol und steuert den Bereich „Filter verwalten“ an. Alternativ öffnet ihr die Einstellungen des iPhones. Im Abschnitt „Apps“ wählt ihr „Telefon“ aus. In dem entsprechenden Bereich scrollt ihr bis zum Abschnitt „Unbekannte Nummern prüfen“. Hier aktiviert ihr die Option „Nach Grund des Anrufs fragen“.

Anzeige

Alternativ könnt ihr in dem Bereich auch „Stummschalten“ auswählen. Dann werden Anrufe von Nummern, die nicht gespeichert sind, automatisch stummgeschaltet.

Hinweis: Beachtet, dass die Funktion deaktiviert wird, wenn das iPhone im Stromsparmodus oder im Roaming läuft. Bislang ist die Funktion auf einige Länder beschränkt. iPhone-Nutzer in Deutschland können bereits darauf zugreifen, in Österreich und Schweiz fehlt das Feature aber bislang (Quelle: Apple).

„Nach Grund des Anrufs fragen“: Das passiert

Ist die Funktion aktiviert, prüft das iPhone Anrufe von unbekannten Nummern. Telefonnummern, die in euren Kontakten gespeichert sind, bleiben davon unberührt. Unbekannte Anrufer werden zunächst automatisiert gefragt, warum sie anrufen. Erst nach einer Bestätigung geht der Anruf zu euch durch und das iPhone klingelt. Die vorher erhaltenen Informationen werden auf dem Bildschirm des iOS-Geräts angezeigt, sodass ihr schnell sehen könnt, was der Anrufer möchte. Beachtet, dass das Feature nur für Telefon-Anrufe vorgesehen ist und nicht bei WhatsApp und anderen Messenger-Apps greift.

Anzeige

Wenn jemand euch mit einer Nummer anruft, die euer iPhone nicht kennt, muss der Anrufer also einen kurzen Anrufgrund eingeben. Das können zum Beispiel Antworten wie „Wegen des Termins morgen“ oder „Dringende Frage zum Projekt“ sein. Diese Information wird transkribiert und dann auf dem Anrufbildschirm angezeigt, noch bevor ihr den Anruf annehmt. Ihr seht also den Namen, die Nummer und den Grund des Anrufs. Verdächtige Anrufer könnt ihr so ignorieren und sperren.