Genialer iPhone-Trick: Ein Fingertipp – und eure Nachrichten sehen plötzlich ganz anders aus

Vergesst die Suche nach dem richtigen Emoji – euer iPhone kann das jetzt für euch übernehmen.

Apple nennt es „Emojify your message“, wir sagen: genial einfach! Mit einem kaum bekannten Trick in der Nachrichten-App des iPhones könnt ihr eure Texte im Handumdrehen aufhübschen – ganz ohne langes Suchen nach passenden Emojis. Ein Fingertipp genügt, und iOS erledigt die Arbeit für euch.

Auf dem iPhone: Wörter mit Emojis automatisiert ersetzen

Emojis gehören längst zum digitalen Alltag – ob Daumen hoch, Herzchen oder der klassische Facepalm. Doch statt jedes Symbol mühsam aus der Emoji-Flut herauszupicken, bietet Apple eine deutlich komfortablere Lösung: Die Nachrichten-App kann eure Wörter nämlich automatisch erkennen und durch passende Emojis ersetzen. Klingt unspektakulär? Probiert es aus – es macht mehr her, als man denkt.

Zuerst müsst ihr sicherstellen, dass ihr die Standard-Tastatur von Apple nutzt. Drittanbieter-Apps aus dem App Store unterstützen diesen Trick nämlich nicht. Außerdem: Der Emoji-Ersatz funktioniert ausschließlich in der Nachrichten-App von iOS – also Apples iMessage. In WhatsApp oder dem Facebook Messenger klappt das nicht direkt, aber der fertige Text aus iMessage lässt sich natürlich bequem kopieren und in anderen Apps verwenden.

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Öffnet die Nachrichten-App und startet einen neuen Chat oder öffnet einen bestehenden. Schreibt eure Nachricht ganz normal – mit Wörtern, die potenziell Emoji-würdig sind. Wechselt nun zur Emoji-Tastatur: Haltet dafür das kleine Globus-Symbol unten links gedrückt und tippt auf „Emoji“. Sollte diese nicht erscheinen, aktiviert sie unter: Einstellungen → Allgemein → Tastatur → Tastaturen → Neue Tastatur hinzufügen → Emoji-Symbole Nun markiert iOS automatisch alle Wörter, zu denen passende Emojis verfügbar sind – sie werden orange hervorgehoben. Einmal tippen – und zack: ersetzt! Gibt es mehrere Emoji-Vorschläge, könnt ihr wählen.

Statt Emojis selbst zu suchen, findet sie Apples Nachrichten-App automatisch und macht entsprechende Vorschläge. (© Screenshot GIGA)

Nach dem letzten Fingertipp könnt ihr die Nachricht wie gewohnt abschicken. Fertig ist das kleine Emoji-Kunstwerk.

Effizienter als die manuelle Suche

Natürlich könnt ihr Emojis auch weiterhin manuell über die Suchfunktion finden – aber mal ehrlich: Wer hat beim Tippen schon Lust, ständig das richtige Stichwort einzugeben? Der Emoji-Automatismus in iMessage spart Zeit, Nerven und bringt zudem eine kleine Portion Spielerei zurück in den Chat-Alltag.

Die Funktion ist zwar nicht neu, aber erstaunlich vielen iPhone-Nutzerinnen und -Nutzern bislang unbekannt. Wer regelmäßig chattet, sollte sie auf jeden Fall mal testen. Vielleicht entdeckt ihr sogar ganz neue Emoji-Kombinationen, die perfekt zu eurem Stil passen.