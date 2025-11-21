Geniales iPhone-Feature fällt: Ein anderer Smartphone-Hersteller sprengt jetzt die Grenzen

Ein Feature, das Apple eigentlich nie teilen wollte – und jetzt bricht Google es einfach auf.

Google macht Schluss mit einem der letzten großen Trennlinien zwischen iPhone und Android: Ab sofort können Nutzer Dateien direkt zwischen AirDrop und Quick Share austauschen – ganz ohne Umwege, ganz ohne Zusatz-Apps. iPhone-, iPad- und Mac-Nutzer können nun Dateien von Pixel-10-Geräten empfangen und umgekehrt. Damit fällt ein bisher exklusives iPhone-Feature, das Apple jahrelang abgeschottet hat (Quelle: Google).

iPhone und Google Pixel vereint: AirDrop und Quick Share wachsen zusammen

Google kündigt eine neue plattformübergreifende Lösung an, die AirDrop und Quick Share miteinander kompatibel macht. Unterstützt werden auf Apple-Seite iPhone, iPad und Mac – auf Android-Seite die komplette Pixel-10-Familie: Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL sowie das Pixel 10 Fold.

Die Dateiübertragung funktioniert in beide Richtungen. Sobald ein Pixel-Gerät eine Datei schickt, erscheint sie auf iPhone und Co. wie eine ganz normale AirDrop-Anfrage – inklusive Benachrichtigung und dem gewohnten „Zum Akzeptieren antippen“.

Einfacher Datenaustausch zwischen Pixel-Handys und iPhones. (© Google)

So funktioniert die Freigabe zwischen iPhone und Pixel

Apple-Nutzer müssen für den Empfang ihre AirDrop-Sichtbarkeit für 10 Minuten auf „Alle“ setzen. Erst dann lässt sich eine Datei von einem Pixel-Gerät annehmen.

Auch Pixel-Nutzer müssen aktiv werden: Entweder ebenfalls „Alle für 10 Minuten“ aktivieren oder in der Quick-Share-Ansicht in den Empfangsmodus wechseln. Eingehende Dateien landen auf dem Pixel anschließend in der Dateien-App.

Damit folgen beide Seiten den gleichen Regeln – eine klare Voraussetzung, damit der Austausch reibungslos und sicher funktioniert.

Sicherheit steht im Mittelpunkt

Google betont den mehrschichtigen Sicherheitsansatz, der unabhängig von der Plattform gelten soll. Die Verbindung wird stets direkt Peer-to-Peer aufgebaut, ohne Zwischenserver. Zusätzlich gibt es:

einen sicheren Übertragungskanal

plattformspezifische Schutzmechanismen

zwingende Nutzerzustimmung zum Empfang

Zur Verifizierung wird während der Übertragung der Gerätename des anderen Geräts angezeigt – so lassen sich Fehlgriffe oder unerwünschte Anfragen leichter vermeiden.

Noch eine Einschränkung – aber Google will weitergehen

Aktuell funktioniert die neue Interoperabilität nur im AirDrop-Modus „Jeder für 10 Minuten“. Der beliebte Modus „Nur Kontakte“ bleibt außen vor. Google signalisiert jedoch klar, dass man mit Apple zusammenarbeiten möchte, um genau diesen Punkt künftig ebenfalls zu unterstützen.

Die Verzahnung von AirDrop und Quick Share ist ab sofort aktiv und dürfte vor allem Nutzern helfen, die regelmäßig zwischen beiden Plattformen wechseln – oder im Freundeskreis einen bunten Mix aus iPhones und Pixel-Geräten haben.

Ein kleines Feature mit großer Wirkung: Eine der letzten Apple-Exklusivfunktionen ist damit endlich gefallen.

