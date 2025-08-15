Geniales Zubehör hebt den Thermomix auf ein ganz neues Level

Der Thermomix ist bekannt für sein vielfältiges Zubehör. Die Thermomix-Welle ermöglicht zum Beispiel das Sous-Vide-Garen, und mit dem Peeler fällt sogar das Kartoffelschälen leicht. Mehr darüber erfahrt ihr hier.

Was ist die Thermomix-Welle und wie setzt man sie ein?

Die Welle ist eine runde, gewölbte Abdeckung und eine der vielen Zubehörartikel für den Thermomix. Man steckt sie direkt auf das Messer im Gerät und ist kompatibel mit dem TM5, TM6 und TM7. Neben der Version aus dem offiziellen Vorwerk-Shop gibt es auch einige günstigere, nachgemachte Teile von anderen Herstellern.

Steckt man die Welle in den Thermomix, werden damit die Messerklingen m Topf abgedeckt. Die Thermomix-Welle vereint drei praktische Funktionen und eignet sich somit für das „Slow Cooking“, „Sous-Vide-Garen“ und „Peelen“.

Was bedeuten die Funktionen?

Sous-Vide-Garen : Garen im Vakuumbeutel bei niedrigen Temperaturen. Der Thermomix hält die Wassertemperatur konstant, während die Welle das Essen vor den Messern schützt.

: Garen im Vakuumbeutel bei niedrigen Temperaturen. Der Thermomix hält die Wassertemperatur konstant, während die Welle das Essen vor den Messern schützt. Slow Cooking : Langsames Garen bei niedrigen Temperaturen. Die Welle verhindert, dass die Zutaten am Messer kleben bleiben oder zerkleinert werden. Damit könnt ihr perfekt Bolognese oder Eintöpfe zubereiten

: Langsames Garen bei niedrigen Temperaturen. Die Welle verhindert, dass die Zutaten am Messer kleben bleiben oder zerkleinert werden. Damit könnt ihr perfekt Bolognese oder Eintöpfe zubereiten Peelen: Die Edelstahl-Welle mit integriertem Peeler schält die Kartoffeln im Thermomix. Einfach die Kartoffeln, Wasser und Salz in den Topf geben und starten.

So setzt ihr die Welle ein:

Fasst das Zubehörteil in der Mitte am Kunststoffgriff an. Setzt sie von oben direkt auf das Messer im Thermomix. Beim Einsetzen sollten die nach oben geschwungenen Wellen auf die nach oben geschwungenen Messer im Topf gesetzt werden. Drückt das Teil nach unten, bis ihr ein Klicken hört. Dann sollte die Welle eingerastet sein. Sichert euch ab, dass die Welle richtig sitzt, indem ihr sie leicht nach oben zieht. Lässt sie sich nicht einfach abnehmen, sitzt sie richtig.

Die Welle findet ihr hier im offiziellen Vorwerk-Shop:

Wie verwendet man die Thermomix-Welle?

Mit der Welle kann man also schälen oder Essen garen, ohne dass es von den Messern zerstückelt wird. Im Vergleich zum Gareinsatz oder dem Varoma hat man damit mehr Platz im Kochtopf. Während man beim „Slow Cooking“ und Sous-vide-Garen den Linkslauf aktivieren sollte, kann man zum Kartoffelschälen auch den Rechtslauf eingeschaltet lassen.

Die Welle kann man vor allem dann verwenden, wenn man im Thermomix empfindliche Speisen zubereiten will, die auch im Linkslauf zerkleinert werden. Mit Hilfe der Welle können so zum Beispiel Bolognese, kleinere Fleischstücke und Kartoffeln gegart werden, ohne dass die Messer das Essen zu sehr bearbeiten. Zarte Fleischstücke bleiben so ganz und Beutel von Speisen, die man Sous-vide garen will, bleiben mit der Welle ebenfalls unversehrt.

Fazit zum Gebrauch der Welle

Mit der Welle spart ihr euch ein neues Sous-vide-Gerät für die Küche. Einigen Nutzerberichten zufolge kann der Peeler aber das Kartoffelschälen von Hand nicht ersetzen. Zwar freuen sich viele über die Zeitersparnis, manchmal wird aber die Gründlichkeit bemängelt. Zudem wird der schnelle Ablauf für das Schälen aufgehoben, da man die Schalen mühselig entsorgen muss.