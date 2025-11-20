Geschenk-Tipp mit Garantie: Über 5.000 Amazon-Kunden schwören auf diesen Adventskalender

Kleine Naschfreunde lieben den Kinder-Überraschung-Adventskalender. Da er oft schnell ausverkauft ist, lohnt frühes Zugreifen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Adventskalender mit Kinderschokolade: Ein Muss für Naschkatzen

Kinder-Produkte von Ferrero erfreuen sich nicht nur zur Weihnachtszeit großer Beliebtheit. Mit dem Kinder-Adventskalender bekommt ihr jeden Tag eine süße Leckerei aus dem Kinder-Universum.

Anzeige

Freut euch auf klassische Überraschungseier, aber auch auf niedliche Schokofiguren, Kinderriegel und vieles mehr. Allein im letzten Monat wurde er über 5.000 Mal gekauft. Noch habt ihr die Chance, der Kalender ist zurzeit für 22,99 Euro zu haben (bei Amazon ansehen).

Kinder Überraschung & Friends Adventskalender 2025 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 12:45 Uhr

Für wen lohnt sich der Kinder-Adventskalender?

Für Kinder-Fans: Wenn ihr die Süßigkeiten der Produktreihe Kinder von Ferrero liebt, ist der Adventskalender ein Muss.

Für Kinder: Bei den Kleinen sind Kinder-Riegel und Co. sehr begehrt und mit diesem Kalender gibt es jeden Tag eine süße Leckerei.

Für Deko-Fans: Der Adventskalender ist in Form eines großen Ü-Eis mit Mütze gestaltet und macht auch optisch was her.

Für Zucker-Vermeider: Wenn es bei euch keinen Industriezucker gibt, ist der Kalender ungeeignet.

Anzeige

Der Kinder-Adventskalender im Detail

24 Türchen befinden sich im lustigen Adventskalender im „Ü-Ei-Design“. Insgesamt sind acht Überraschungseier enthalten, sodass ihr euch auf jede Menge Figuren-Spaß freuen könnt. Darüber hinaus gibt es weitere kleine Snacks und süße Leckereien.

Spoiler des Inhalts: Wenn ihr nicht wissen wollt, was enthalten ist, lest ab hier nicht weiter. Zusätzlich zu den acht Ü-Eiern bekommt ihr zehn Mal Kinder-Schokolade im Miniformat, fünf Hohlfiguren und sechs normale Kinder-Schokolade-Riegel.

Besonders viel Abwechslung bietet der Inhalt nicht, aber wer Kinderschokolade liebt, wird sich trotzdem jeden Tag über die süße Leckerei freuen. Außerdem gibt es noch eine Nikolausmütze mit dazu. Die könnt ihr dem Ü-Ei-Kalender aufsetzen oder ihr verwandelt euch selbst in Santa Claus.

Kinder Überraschung & Friends Adventskalender 2025 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 12:45 Uhr

Anzeige

Produktbewertungen: Das sagen die Käufer

Mit starken 4,7 von 5 Sternen ist der Kinder-Adventskalender bei Amazon jedes Jahr begehrt. Die Kunden schätzen Optik und Geschmack, die Aufmachung wird gelobt.

Immer wieder steht in den Bewertungen, dass der Inhalt „leider“ schon aufgegessen wurde. Echte Naschkatzen tun sich schwer damit, nur jeden Tag ein Türchen zu öffnen. Werdet ihr tapfer durchhalten?

Vereinzelt wurde der Kalender laut Bewertungen ohne Mütze ausgeliefert. In solchen Fällen lohnt sich eine direkte Kontaktaufnahme zum Händler.

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.