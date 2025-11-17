Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  Geschenke kaufen ist euer Horror? Mit diesen Ideen könnt ihr jeden überraschen

Geschenke kaufen ist euer Horror? Mit diesen Ideen könnt ihr jeden überraschen

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
5 min Lesezeit
Ein quadratisches Whisky-Glas, dessen inneres durch eine Eismasse im 45-Grad-Winkel geteilt wird. Links ist Eis, rechts Whisky
© Amazon / Corkcicle
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.

Nicht nur zu Weihnachten sucht man nach Geschenken. Dauernd hat irgendwer Geburtstag oder feiert irgendein Ereignis, zu dem von euch ein Präsent erwartet wird. Gleichzeitig haben heutzutage aber viele Freunde bereits alles, was sie brauchen.

Zumindest glauben sie das. Denn wir haben für euch 21 Geschenke ausgegraben, die der andere sicher nicht erwartet. Wie etwa ein Spiel aus der Kindheit, personalisierte Socken, Lichtschwert, Essstäbchen oder einen Otter-Klebebandhalter.

Und denkt immer an die wichtigste Geschenke-Regel:

Das Geschenk muss dem Beschenkten gefallen – nicht euch.

Discokugel-Blumentopf

Eine Disco-Kugel dient als auffälliger Blumenampel-Übertopf für eine Pflanze mit pinken und grünen Blättern. Die Disco-Kugel hängt von der Decke und reflektiert das Licht, wodurch ein Muster aus Lichtpunkten an der Wand und dem Fenster entsteht.
© Amazon / Scandinordica
Sich eine Discokugel in die Wohnung zu hängen, ist vielleicht etwas übertrieben. Aber wenn ihr sie als Blumen-Übertopf tarnt, kann keiner was sagen. Mit diesem schicken Teil glitzern die Wände und ihr könnt ja noch einen unauffälligen Strahler darauf richten.

SCANDINORDICA Discokugel blumentopf
SCANDINORDICA Discokugel blumentopf - Spiegelkugel hängende blumentöpfe, diskokugel Pflanzen, discok
35,97 € Zu Amazon
Preis vom 17.11.2025 14:48 Uhr

PLAION Atari 2600+

Ein Atari Video Computer System mit Joystick und dem Atari-Logo.
© Amazon / Atari
Der Atari 2600+ ist zurück und bringt auch gleich 10 alte Spiele mit. Sie ist aber auch zu Atari-7800-Spielen kompatibel und lässt sich mit einem HDMI-Ausgang problemlos an heutige TV-Geräte anschließen. Fans alter Spielkonsolen werden dieses Geschenk lieben.

PLAION Atari 2600+
PLAION Atari 2600+
99,99 € Zu Amazon
Preis vom 17.11.2025 15:00 Uhr

Personalisierte Socken mit Foto

Ein Mann mit weit aufgerissenen Augen und Mund blickt auf eine Socke, die mit seinem eigenen Gesicht und dem Gesicht von Golden Retrievern bedruckt ist. Die Socke hat ein schwarzes Grundmuster mit Pfotenabdrücken und Knochen. Der Mann trägt einen grauen Kapuzenpullover.
© Amazon / Loosusu
Findet euch damit ab: Ein Hunde- oder Katzenhalte wird sein Haustier immer mehr lieben als euch. Um das zu würdigen, könnt ihr ihm oder ihr die perfekten Socken schenken. Bis zu 3 Bilder können die personalisierten Socken enthalten, also etwa den Halter selbst und seine zwei Hunde (falls ihr euch fragt, worüber ich mich freuen würde).

Loosusu Personalisierte Socken mit Foto
Loosusu Personalisierte Socken mit Foto – Lustige Socken mit Hunde Gesicht, Socks Bedrucken Geburtst
6,99 € Zu Amazon
Preis vom 17.11.2025 14:36 Uhr

Cuisinart Eismaschine

Eine Eismaschine von Cuisinart mit einer Schüssel, die mit Eiscreme gefüllt ist. Daneben liegen Zutaten wie Erdbeeren, Milch, Zucker und Eistüten auf einem Holzbrett.
© Amazon / Cuisinart
Eis geht immer! Mit dieser kleinen Eismaschine könnt ihr verschiedenste Sorten in relativ kurzer Zeit selbst anfertigen. Dazu muss allerdings das Rührgefäß vorher tiefgefroren werden. Dadurch ist sie aber auch günstiger als viele andere Produkte.

Cuisinart Cool Scoops Hausgemachtes Gelato & Eismaschine
Cuisinart Cool Scoops Hausgemachtes Gelato & Eismaschine in 25 Min. | Sorbet Frozen Yogurt Maker | F
64,99 € Zu Amazon
Preis vom 17.11.2025 14:28 Uhr

Elektrisch beheizter Eisportionierer

Eine Person hält einen induktiven Handwärmer, der zum Schmelzen von Eiscreme oder zum Erwärmen von Lebensmitteln dient. Der Handwärmer hat einen Ein-Tasten-Schalter und eine digitale Anzeige, die 65°C anzeigt. Ein integrierter 40-Sekunden-Timer schaltet das Gerät nach Ablauf der Zeit automatisch ab. Die Bedienungsanleitung erklärt, wie das Gerät aktiviert und verwendet wird.
© Amazon / Skutztek
Wenn ihr dem vorherigen Tipp gefolgt seid, müsst ihr auch noch diesen elektrisch beheizten Eisportionierer kaufen! Das wiederaufladbare Gerät ist aus Edelstahl, kann bis zu 70° Celsius erwärmt werden und macht so auch aus hartem Eis perfekte Portionen.

Elektrische Beheizte Eisportionierer
Elektrische Beheizte Eisportionierer - Wiederaufladbarer Edelstahl Eislöffel mit LED - Anzeige & Sch
24,99 € Zu Amazon
Preis vom 17.11.2025 14:31 Uhr

Verschiedene Lego-Christbaumanhänger

Ein LEGO-Set für Kinder ab 6 Jahren. Das Set enthält vier verschiedene Weihnachts-Anhänger, die aus LEGO-Steinen gebaut werden können: ein Weihnachtsmann, ein Rentier, ein Schneemann und ein Geschenk.
© Amazon / Lego
Echte Lego-Fans werden sie lieben. Vier verschiedene Anhänger für den Weihnachtsbaum können damit aus Legosteinen geformt werden. Die daran angebrachten Ringe machen es auch möglich, sie als Schlüssel- oder Geschenkanhänger zu nutzen.

LEGO Verschiedene Christbaumanhänger
LEGO Verschiedene Christbaumanhänger - 4 Tannenbaum Dekorationen inkl. Weihnachtsmann, Schneemann &
9,79 € Zu Amazon
Preis vom 17.11.2025 14:24 Uhr

Puzzlematte zum Aufrollen

Eine Anleitung in vier Schritten zur Verwendung einer Puzzlematte. Schritt 1 zeigt das Zusammenfügen von Puzzleteilen auf der Matte. Schritt 2 zeigt das Aufpumpen eines Schlauchs mit einer Pumpe. Schritt 3 zeigt das Aufrollen der Puzzlematte mit dem fertigen Puzzle. Schritt 4 zeigt das Stabilisieren der aufgerollten Matte mit einem Klettverschluss.
© Amazon / Becko US
Puzzles nehmen Platz weg. Große Puzzles nehmen viel Platz weg. Wenn man den nicht hat, hilft so eine Puzzlematte. Das Prinzip ist einfach: Das Puzzle wird auf der Matte ausgelegt. Wenn man den Platz räumen muss, wird eine aufpumpbare Rolle an der Matte angebracht, die sich dann zusammenrollen lässt, ohne dass das Puzzle Schaden nimmt. Beim nächsten Mal rollt man die Matte einfach aus und puzzelt weiter.

Becko US 3000 Stück Puzzlematte zum Aufrollen
Becko US 3000 Stück Puzzlematte zum Aufrollen mit Kordelzugbeutel & schwarzer Pumpe, Puzzle-Filzmatt
21,13 € Zu Amazon
Preis vom 17.11.2025 14:20 Uhr

Ping-Pong-Set

Ein Tischtennis-Set für zwei Spieler von Pro-Spin, verpackt in einer blauen Tasche mit einem roten Geschenkband. Das Set enthält zwei Schläger (einen roten und einen schwarzen), drei Tischtennisbälle und ein Netz mit Halterungen.
© Amazon / Pro Spin
Mit diesem Set ist ein Tischtennis-Spiel überall möglich, wo ein ausreichend großer Tisch steht. Ihr klemmt einfach das ausziehbare Netz an, schnappt euch Schläger und Ball und legt los.

PRO-SPIN Tischtennisschläger Set
PRO-SPIN Tischtennisschläger Set - Mit Tischtennisnetz Für Jeden Tisch, Tischtennis bälle 3-Sterne,
29,74 € Zu Amazon
Preis vom 17.11.2025 14:17 Uhr

Fiskars Mehrzweckschere

Ein multifunktionales Scheren-Set von Fiskars mit orangefarbenen Griffen, das für verschiedene Schneidaufgaben verwendet wird. Die Bilder zeigen die Schere beim Schneiden von Wellpappe, Seilen und anderen Materialien. Eine Nahaufnahme zeigt die gezahnte Klinge für präzise Schnitte. Im Zentrum ist die Schere mit einer schwarzen Schutzkappe abgebildet.
© Amazon / Fiskars
Ohne Witz: Ich habe bereits zwei davon gekauft. Eine für die Küche und eine für die Werkstatt. Diese kräftige, superscharfe Schere trennt Hühnerknochen und Äste genauso einfach wie Papier, Pappe oder Kräuter.

Sie kann auseinandergenommen und als Schneidemesser verwendet werden. An einer mitgelieferten Scheide könnt ihr sie nachschleifen und die enthält auch noch einen Haken zum Öffnen von Paketen.

Die Schere kann Flaschen öffnen und Draht schneiden. Ist rostfrei, titanbeschichtet und lässt sich in der Maschine spülen. Und bevor ihr fragt: Sie ist für Rechtshänder gedacht.

Fiskars Mehrzweckschere mit trennbaren Klingen
Fiskars Mehrzweckschere mit trennbaren Klingen, Inkl. Schutzhülle mit Scherenschärfer, Länge 23 cm,
18,95 € Zu Amazon
Preis vom 17.11.2025 13:53 Uhr

Bilderrahmen für Kinderzeichnungen

Ein schwarzer Rahmen mit einer Klappfunktion, der als Aufbewahrung und Präsentation für Kinderzeichnungen dient. Auf der linken Seite befindet sich eine transparente Front, die die Zeichnungen schützt, während auf der rechten Seite eine Hand ein buntes Bild mit einer Blume und einem Schmetterling in den Rahmen einlegt.
© Amazon / Americanflat
Kinder produzieren mit ihren Buntstiften und Malfarben ein Kunstwerk nach dem anderen. Jetzt kann man sie endlich richtig präsentieren.

Eltern werden sich über diesen aufklappbaren Bilderrahmen freuen, der mehrere A4-Bilder aufnehmen kann, die dann hinter der Scheibe ihren würdigen Platz finden.

Americanflat A4 Bilderrahmen für Kinderzeichnungen
Americanflat A4 Bilderrahmen für Kinderzeichnungen - Schwarz - Zeigt 21,6x28 cm mit Passepartout & 2
22,99 € Zu Amazon
Preis vom 17.11.2025 13:49 Uhr

Persönliche Buchstempel

Eine Sammlung von personalisierten Ex Libris-Designs, die den Text „From the Library of“ enthalten, gefolgt von verschiedenen Namen. Die Designs variieren und zeigen Motive wie einen stilisierten Baum, einen Halbmond mit floralen Elementen, ein offenes Buch mit Blumen und Schmetterlingen sowie dekorative florale Rahmen. Eines der Designs ist als geprägtes Muster auf Papier dargestellt.
© Amazon / Stamp By Me
Es gibt natürlich viele Lese-Fans, die digitale Bücher bevorzugen und meine tägliche Liste der kostenlosen E-Books nutzen. Aber die echten Buchliebhaber wollen Papier in der Hand haben. Und die mögen es auch, ihren Büchern einen persönlichen Stempel aufzuprägen.

Das können sie mit diesem Geschenk buchstäblich machen. Ihr habt die Wahl zwischen Tinten- und Prägestempeln in 5 Designs, die personalisiert angefertigt und mit einem ausgewählten Namen versehen werden.

Stamp By Me - Prägestempel Personalisiert
Stamp By Me - Prägestempel Personalisiert | Prägestempel & Buchstempel für Bücher | Ex Libris Stempe
29,99 € Zu Amazon
Preis vom 17.11.2025 13:34 Uhr
Stamp By Me - Prägestempel Personalisiert
Stamp By Me - Prägestempel Personalisiert | Embosser/Buchpräger personalisiert | Ex Libris Stempel S
29,90 € Zu Amazon
Preis vom 17.11.2025 13:35 Uhr

Tropfkerzen

Das Bild zeigt mehrere Packungen mit jeweils zwei gedrehten, mehrfarbigen Kerzen. Die Verpackung ist blau und zeigt ein Bild der Kerzen, die in einem Halter stehen. Die Kerzen haben ein marmoriertes Design mit verschiedenen Farben wie Weiß, Rosa, Grün und Gelb.
© Amazon / Hillfield
Das ist ein Geschenk für Vintage-Fans und unsere Alt-Hippie-Eltern. Man steckt sie üblicherweise in Weinflaschen und zündet sie an. Daraufhin fangen sie an, bunte Wachsspuren auf der Flasche zu hinterlassen, die sich nach und nach übereinanderlegen. Ist dekorativ und sorgt für eine angenehme Stimmung.

Hillfield 6 Tropfkerzen bunt
Hillfield 6 Tropfkerzen bunt
14,05 € Zu Amazon
Preis vom 17.11.2025 13:02 Uhr

Lichtschwert-Essstäbchen

Ein Paar leuchtende Essstäbchen in Blau wird verwendet, um Sushi von einem roten Teller zu greifen. Oben steht der Text „One-Touch-Schalter und Lichtmodus-Umschaltung“. Im Bild ist ein kleiner Einsatz zu sehen, der zeigt, wie der Schalter der Essstäbchen bedient wird.
© Amazon / Soarfly
Möge das Sushi mit dir sein!

Der Star-Wars-Fan kann damit sein asiatisches Gericht genießen und dazu 9 verschiedene Farbmodi nutzen. Die Stäbchen sind wiederverwendbar und lebensmittelecht. Sie lassen sich auseinandernehmen und der relevante Teil ist spülmaschinentauglich.

Lichtschwert Essstäbchen, SOARFLY
Lichtschwert Essstäbchen, SOARFLY 2 Paar LED Essstäbchen mit 9 Farbmodi, Lightsaber Chopsticks BPA F
12,99 € Zu Amazon
Preis vom 17.11.2025 15:24 Uhr

Corkcicle Whiskey-Wedge

Ein quadratisches Trinkglas, das zur Hälfte mit einem Getränk gefüllt ist. Die andere Hälfte des Glases enthält eine diagonale Eisfläche, die durch eine spezielle Form erstellt wurde.
© Amazon / Corkcicle
Dieses Gadget ist zugegebenermaßen speziell. Es sorgt dafür, dass sich in dem mitgelieferten Whisky-Glas eine schräge Eis-Rampe formt, neben die ihr dann euer Getränk gießen könnt. Die große Fläche sorgt für eine schnelle Abkühlung und es schwimmen keine Eiswürfel in eurem Drink herum, die ihn nur verwässern.

Corkcicle Whiskey-Wedge
Corkcicle Whiskey-Wedge, doppeltes altmodisches Glas und Silikon-Eisform
24,67 € Zu Amazon
Preis vom 17.11.2025 12:48 Uhr

Tassenwärmer

Ein schwarzer Tassenwärmer mit digitaler Temperaturanzeige, die 65°C anzeigt. Auf dem Wärmer steht eine schwarze Tasse mit einem Heißgetränk. Dampf steigt aus der Tasse auf, was die Wärme des Getränks betont.
© Amazon / Zonopy
Wenn ich für jeden Kaffee, der mir am Schreibtisch kalt geworden ist, 1 Euro bekommen würde… könnte ich mir jede Menge Kaffee kaufen!

Dieser Tassenwärmer lässt sich auf 3 Temperaturstufen regeln und hält euer Getränk dann zuverlässig warm. Die Stromversorgung erfolgt über ein mitgeliefertes USB-Kabel.

Allerdings solltet ihr unbedingt eine Tasse mit flachem Boden verwenden. Wenn ihr euch eure Becher genauer anseht, werdet ihr feststellen, dass die eher auf einem schmalen Rand stehen und das ist natürlich kontraproduktiv. Aber natürlich geht es auch mit herkömmlichen Tassen, nur vielleicht nicht ganz so schnell.

Dieses Gerät wird etwa 10 Grad wärmer als die meisten anderen, hat eine Temperaturanzeige und schaltet sich sicherheitshalber nach 8 Stunden von alleine aus.

Zonopy USB Elektrischer Kaffeewärmer
Zonopy USB Elektrischer Kaffeewärmer Kaffetasse Warmhaltend, 3 Temperaturstufen 45°C / 55°C / 65°C –
16,99 € Zu Amazon
Preis vom 17.11.2025 12:38 Uhr

Rocketbook Core wiederverwendbares Spiralbuch

Ein Werbebild für ein wiederverwendbares Notizbuch, das in vier Schritten dargestellt wird. Oben links: Eine Person schreibt mit einem Stift in das Notizbuch. Oben rechts: Eine Person scannt eine Seite des Notizbuchs mit einer App auf dem Smartphone. Unten links: Die Person schreibt erneut in das Notizbuch. Unten rechts: Die Person wischt eine Seite des Notizbuchs mit einem feuchten Tuch sauber.
© Amazon / Rocketbook
Was auf den ersten Blick vielleicht albern und überteuert erscheint, hat auf den zweiten Blick durchaus seinen Reiz: Das Rocketbook mit Spiralheftung hat 32 Seiten, auf denen ihr Notizen und Zeichnungen unterbringen könnt, die sich später wieder feucht wegwischen lassen.

Eine spezielle App scannt die Seiten und dank integrierter Handschrifterkennung könnt ihr sogar im Handy nach Texten suchen. Die gescannten Notizen könnt ihr auch gleich auf euren bevorzugten Cloud-Dienst hochladen, um sie beispielsweise auf dem PC zu nutzen.

Es gibt verschieden Größen in verschiedenen Preisstufen und die über 75.000 Bewertungen bringen das Notizbuch auf 4,2 Sterne.

Rocketbook Core Wiederverwendbares Spiralbuch
Rocketbook Core Wiederverwendbares Spiralbuch - Letter A4, Schwarz, Punktraster, Inklusive Pilot Fri
47,99 € Zu Amazon
Preis vom 17.11.2025 15:31 Uhr

Kabelmanagement-Box

Oben ist ein „Before Use“-Bild mit einem unordentlichen Kabelsalat um eine Steckdosenleiste zu sehen. Unten zeigt das „After Use“-Bild eine aufgeräumte Steckdosenleiste, die in einer schwarzen Kabelbox mit Holzdeckel verstaut ist.
© Amazon / Azyvum
Schluss mit dem Kabelgewirr auf und unterm Schreibtisch! Diese drei verschieden großen, dekorativen Kistchen nehmen eure Steckdosen, Ladegeräte und Kabel auf und lassen nur das Nötigste wieder heraus.

Die Boxen gibt es in Weiß und Schwarz. Beide Versionen haben Bambus-Deckel.

Azyvum 3 Stück Kabelmanagementbox
Azyvum 3 Stück Kabelmanagementbox,kabelbox, Aufbewahrungsbox für Kabel mit Bambusdeckel,Aufbewahrung
25,98 € Zu Amazon
Preis vom 17.11.2025 15:33 Uhr

Monitor-Dokumenten-Clip

Ein Schreibtischaufsatz mit einem Monitor. Links ist daran ein Dokumentenhalter angebracht, der ein Blatt Papier hält.
© Amazon / 3M
Wer häufiger am PC arbeitet und dabei parallel Dokumente lesen oder kontrollieren muss, wird sich über dieses Präsent freuen: Ein selbstklebender, klappbarer Dokumenten-Halter, der hinten am Monitor angebracht und bei Bedarf nach vorn geklappt wird.

3 M dh240mb Dokument-Clip
3 M dh240mb Dokument-Clip Schwarz Silber - Ordner, Schwarz, Silber
14,78 € Zu Amazon
Preis vom 17.11.2025 15:34 Uhr

Otter-Klebebandspender – Ara-Klebebandspender

Ein dekorativer Klebeband-Abroller in Form eines Otters, der eine Klebebandrolle hält.
© Amazon / Harupink
Das ganze Internet ist sich einig, dass Otter zu den possierlichsten Tieren überhaupt gehören. Was liegt also näher, sich auch im Alltag mit ihnen zu umgeben?

Dazu stellen wir euch diesen Otter-Klebeband-Abroller vor. Und wer es lieber bunt mag: Den gibt’s auch als Papagei.

Klebebandabroller,Lustiger kleiner Otter-Klebebandspender
Klebebandabroller,Lustiger kleiner Otter-Klebebandspender,Einfache Handhabung,Sauberer Schnitt,Klebe
10,99 € Zu Amazon
Preis vom 17.11.2025 15:35 Uhr
Gkumgwo Lustiger Klebebandabroller
Gkumgwo Lustiger Klebebandabroller, Tier-Klebebandabroller - Lustiger Klebebandabroller mit Tiermoti
9,92 € Zu Amazon
Preis vom 17.11.2025 15:35 Uhr

Shashibo Formwechsel-Box

Ein Werbebild für die "Gestaltwandlungsbox" mit dem Text "MEISTERE DIE GESTALTWANDLUNGSBOX". In der Mitte ist ein geometrischer Würfel mit einem schillernden Muster abgebildet, umgeben von verschiedenen Formen, die aus dem Würfel geformt werden können. Darunter steht: "1 Würfel lässt sich in über 70 verschiedene Formen verwandeln".
© Amazon / Shashibo
Dieses Gadget ist verwirrend und hat Suchtfaktor. Geliefert wird eine kleine, quadratische Box aus Pappmaterial mit buntem Aufdruck. Wenn man einmal die Ecken gefunden hat, an denen sie sich aufklappen lässt, entfaltet sich ein genialer Mechanismus und dann könnt ihr sie in über 70 verschiedene Formen bringen.

Die große Herausforderung ist allerdings, daraus wieder einen Würfel zu machen.

Shashibo Formwechsel-Box
Shashibo Formwechsel-Box – Preisgekrönter, patentierter Zappelwürfel mit 36 Seltenerdmagneten – läss
24,93 € Zu Amazon
Preis vom 17.11.2025 15:36 Uhr

Wurf-Fallschirm

Ein Spielzeug-Fallschirm mit einem Durchmesser von 16,93 Zoll in schwarz-blauem Design. Ein blauer Fallschirmspringer aus Kunststoff mit den Massen 3,74 Zoll x 1,37 Zoll ist an dem Fallschirm befestigt. Der Fallschirm besteht aus leichtem Netzmaterial und ist für einfache Handhabung konzipiert.
© Amazon / funvce
Wer dieses Spielzeug hatte, hatte eine glückliche Kindheit und mag es sicher, wieder daran erinnert zu werden. Da macht es auch nichts, dass es supergünstig ist.

Der Fallschirmspringer wird in einen Schirm gewickelt, hochgeworfen und schwebt langsam nieder.

2 Stück Fallschirm Spielzeug Kinder Geschenk
2 Stück Fallschirm Spielzeug Kinder Geschenk für Wurf Parachute Spiele für Draußen (Bluegreen)
5,69 € Zu Amazon
Preis vom 17.11.2025 15:37 Uhr
