Geschenke kaufen ist euer Horror? Mit diesen Ideen könnt ihr jeden überraschen

Nicht nur zu Weihnachten sucht man nach Geschenken. Dauernd hat irgendwer Geburtstag oder feiert irgendein Ereignis, zu dem von euch ein Präsent erwartet wird. Gleichzeitig haben heutzutage aber viele Freunde bereits alles, was sie brauchen.
Zumindest glauben sie das. Denn wir haben für euch 21 Geschenke ausgegraben, die der andere sicher nicht erwartet. Wie etwa ein Spiel aus der Kindheit, personalisierte Socken, Lichtschwert, Essstäbchen oder einen Otter-Klebebandhalter.
Und denkt immer an die wichtigste Geschenke-Regel:
Das Geschenk muss dem Beschenkten gefallen – nicht euch.
Discokugel-Blumentopf
Sich eine Discokugel in die Wohnung zu hängen, ist vielleicht etwas übertrieben. Aber wenn ihr sie als Blumen-Übertopf tarnt, kann keiner was sagen. Mit diesem schicken Teil glitzern die Wände und ihr könnt ja noch einen unauffälligen Strahler darauf richten.
PLAION Atari 2600+
Der Atari 2600+ ist zurück und bringt auch gleich 10 alte Spiele mit. Sie ist aber auch zu Atari-7800-Spielen kompatibel und lässt sich mit einem HDMI-Ausgang problemlos an heutige TV-Geräte anschließen. Fans alter Spielkonsolen werden dieses Geschenk lieben.
Personalisierte Socken mit Foto
Findet euch damit ab: Ein Hunde- oder Katzenhalte wird sein Haustier immer mehr lieben als euch. Um das zu würdigen, könnt ihr ihm oder ihr die perfekten Socken schenken. Bis zu 3 Bilder können die personalisierten Socken enthalten, also etwa den Halter selbst und seine zwei Hunde (falls ihr euch fragt, worüber ich mich freuen würde).
Cuisinart Eismaschine
Eis geht immer! Mit dieser kleinen Eismaschine könnt ihr verschiedenste Sorten in relativ kurzer Zeit selbst anfertigen. Dazu muss allerdings das Rührgefäß vorher tiefgefroren werden. Dadurch ist sie aber auch günstiger als viele andere Produkte.
Elektrisch beheizter Eisportionierer
Wenn ihr dem vorherigen Tipp gefolgt seid, müsst ihr auch noch diesen elektrisch beheizten Eisportionierer kaufen! Das wiederaufladbare Gerät ist aus Edelstahl, kann bis zu 70° Celsius erwärmt werden und macht so auch aus hartem Eis perfekte Portionen.
Verschiedene Lego-Christbaumanhänger
Echte Lego-Fans werden sie lieben. Vier verschiedene Anhänger für den Weihnachtsbaum können damit aus Legosteinen geformt werden. Die daran angebrachten Ringe machen es auch möglich, sie als Schlüssel- oder Geschenkanhänger zu nutzen.
Puzzlematte zum Aufrollen
Puzzles nehmen Platz weg. Große Puzzles nehmen viel Platz weg. Wenn man den nicht hat, hilft so eine Puzzlematte. Das Prinzip ist einfach: Das Puzzle wird auf der Matte ausgelegt. Wenn man den Platz räumen muss, wird eine aufpumpbare Rolle an der Matte angebracht, die sich dann zusammenrollen lässt, ohne dass das Puzzle Schaden nimmt. Beim nächsten Mal rollt man die Matte einfach aus und puzzelt weiter.
Ping-Pong-Set
Mit diesem Set ist ein Tischtennis-Spiel überall möglich, wo ein ausreichend großer Tisch steht. Ihr klemmt einfach das ausziehbare Netz an, schnappt euch Schläger und Ball und legt los.
Fiskars Mehrzweckschere
Ohne Witz: Ich habe bereits zwei davon gekauft. Eine für die Küche und eine für die Werkstatt. Diese kräftige, superscharfe Schere trennt Hühnerknochen und Äste genauso einfach wie Papier, Pappe oder Kräuter.
Sie kann auseinandergenommen und als Schneidemesser verwendet werden. An einer mitgelieferten Scheide könnt ihr sie nachschleifen und die enthält auch noch einen Haken zum Öffnen von Paketen.
Die Schere kann Flaschen öffnen und Draht schneiden. Ist rostfrei, titanbeschichtet und lässt sich in der Maschine spülen. Und bevor ihr fragt: Sie ist für Rechtshänder gedacht.
Bilderrahmen für Kinderzeichnungen
Kinder produzieren mit ihren Buntstiften und Malfarben ein Kunstwerk nach dem anderen. Jetzt kann man sie endlich richtig präsentieren.
Eltern werden sich über diesen aufklappbaren Bilderrahmen freuen, der mehrere A4-Bilder aufnehmen kann, die dann hinter der Scheibe ihren würdigen Platz finden.
Persönliche Buchstempel
Es gibt natürlich viele Lese-Fans, die digitale Bücher bevorzugen und meine tägliche Liste der kostenlosen E-Books nutzen. Aber die echten Buchliebhaber wollen Papier in der Hand haben. Und die mögen es auch, ihren Büchern einen persönlichen Stempel aufzuprägen.
Das können sie mit diesem Geschenk buchstäblich machen. Ihr habt die Wahl zwischen Tinten- und Prägestempeln in 5 Designs, die personalisiert angefertigt und mit einem ausgewählten Namen versehen werden.
Tropfkerzen
Das ist ein Geschenk für Vintage-Fans und unsere Alt-Hippie-Eltern. Man steckt sie üblicherweise in Weinflaschen und zündet sie an. Daraufhin fangen sie an, bunte Wachsspuren auf der Flasche zu hinterlassen, die sich nach und nach übereinanderlegen. Ist dekorativ und sorgt für eine angenehme Stimmung.
Lichtschwert-Essstäbchen
Möge das Sushi mit dir sein!
Der Star-Wars-Fan kann damit sein asiatisches Gericht genießen und dazu 9 verschiedene Farbmodi nutzen. Die Stäbchen sind wiederverwendbar und lebensmittelecht. Sie lassen sich auseinandernehmen und der relevante Teil ist spülmaschinentauglich.
Corkcicle Whiskey-Wedge
Dieses Gadget ist zugegebenermaßen speziell. Es sorgt dafür, dass sich in dem mitgelieferten Whisky-Glas eine schräge Eis-Rampe formt, neben die ihr dann euer Getränk gießen könnt. Die große Fläche sorgt für eine schnelle Abkühlung und es schwimmen keine Eiswürfel in eurem Drink herum, die ihn nur verwässern.
Tassenwärmer
Wenn ich für jeden Kaffee, der mir am Schreibtisch kalt geworden ist, 1 Euro bekommen würde… könnte ich mir jede Menge Kaffee kaufen!
Dieser Tassenwärmer lässt sich auf 3 Temperaturstufen regeln und hält euer Getränk dann zuverlässig warm. Die Stromversorgung erfolgt über ein mitgeliefertes USB-Kabel.
Allerdings solltet ihr unbedingt eine Tasse mit flachem Boden verwenden. Wenn ihr euch eure Becher genauer anseht, werdet ihr feststellen, dass die eher auf einem schmalen Rand stehen und das ist natürlich kontraproduktiv. Aber natürlich geht es auch mit herkömmlichen Tassen, nur vielleicht nicht ganz so schnell.
Dieses Gerät wird etwa 10 Grad wärmer als die meisten anderen, hat eine Temperaturanzeige und schaltet sich sicherheitshalber nach 8 Stunden von alleine aus.
Rocketbook Core wiederverwendbares Spiralbuch
Was auf den ersten Blick vielleicht albern und überteuert erscheint, hat auf den zweiten Blick durchaus seinen Reiz: Das Rocketbook mit Spiralheftung hat 32 Seiten, auf denen ihr Notizen und Zeichnungen unterbringen könnt, die sich später wieder feucht wegwischen lassen.
Eine spezielle App scannt die Seiten und dank integrierter Handschrifterkennung könnt ihr sogar im Handy nach Texten suchen. Die gescannten Notizen könnt ihr auch gleich auf euren bevorzugten Cloud-Dienst hochladen, um sie beispielsweise auf dem PC zu nutzen.
Es gibt verschieden Größen in verschiedenen Preisstufen und die über 75.000 Bewertungen bringen das Notizbuch auf 4,2 Sterne.
Kabelmanagement-Box
Schluss mit dem Kabelgewirr auf und unterm Schreibtisch! Diese drei verschieden großen, dekorativen Kistchen nehmen eure Steckdosen, Ladegeräte und Kabel auf und lassen nur das Nötigste wieder heraus.
Die Boxen gibt es in Weiß und Schwarz. Beide Versionen haben Bambus-Deckel.
Monitor-Dokumenten-Clip
Wer häufiger am PC arbeitet und dabei parallel Dokumente lesen oder kontrollieren muss, wird sich über dieses Präsent freuen: Ein selbstklebender, klappbarer Dokumenten-Halter, der hinten am Monitor angebracht und bei Bedarf nach vorn geklappt wird.
Otter-Klebebandspender – Ara-Klebebandspender
Das ganze Internet ist sich einig, dass Otter zu den possierlichsten Tieren überhaupt gehören. Was liegt also näher, sich auch im Alltag mit ihnen zu umgeben?
Dazu stellen wir euch diesen Otter-Klebeband-Abroller vor. Und wer es lieber bunt mag: Den gibt’s auch als Papagei.
Shashibo Formwechsel-Box
Dieses Gadget ist verwirrend und hat Suchtfaktor. Geliefert wird eine kleine, quadratische Box aus Pappmaterial mit buntem Aufdruck. Wenn man einmal die Ecken gefunden hat, an denen sie sich aufklappen lässt, entfaltet sich ein genialer Mechanismus und dann könnt ihr sie in über 70 verschiedene Formen bringen.
Die große Herausforderung ist allerdings, daraus wieder einen Würfel zu machen.
Wurf-Fallschirm
Wer dieses Spielzeug hatte, hatte eine glückliche Kindheit und mag es sicher, wieder daran erinnert zu werden. Da macht es auch nichts, dass es supergünstig ist.
Der Fallschirmspringer wird in einen Schirm gewickelt, hochgeworfen und schwebt langsam nieder.