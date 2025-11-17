Geschenke kaufen ist euer Horror? Mit diesen Ideen könnt ihr jeden überraschen

Über unsere Geschenktipps werden sich die Empfänger wirklich freuen – und nicht nur so tun.© Amazon / Corkcicle 1 / 22

Nicht nur zu Weihnachten sucht man nach Geschenken. Dauernd hat irgendwer Geburtstag oder feiert irgendein Ereignis, zu dem von euch ein Präsent erwartet wird. Gleichzeitig haben heutzutage aber viele Freunde bereits alles, was sie brauchen.

Zumindest glauben sie das. Denn wir haben für euch 21 Geschenke ausgegraben, die der andere sicher nicht erwartet. Wie etwa ein Spiel aus der Kindheit, personalisierte Socken, Lichtschwert, Essstäbchen oder einen Otter-Klebebandhalter.

Und denkt immer an die wichtigste Geschenke-Regel:

Das Geschenk muss dem Beschenkten gefallen – nicht euch.