Geschenkidee für Krimi-Fans: Fitzek sorgt mit neuem Spiegel-Bestseller wieder für Gänsehaut

Ihr sucht den perfekten Psychothriller für kalte Winterabende? Dann ist Sebastian Fitzeks neuester Roman „Der Nachbar“ euer nächstes Must-Read!

Sebastian Fitzek zählt zu den erfolgreichsten deutschen Bestseller-Autoren und hat mit seinen Psychothrillern bereits über 20 Millionen Bücher weltweit verkauft. Amazon bietet euch sein neuestes Werk „Der Nachbar“ zu einem Preis von 25 Euro (auf Amazon ansehen).

Wer einen E-Book-Reader bevorzugt, kann sich den Krimi für 19,99 Euro für den Kindle herunterladen. Alternativ könnt ihr ein Exemplar oder auch das passende Hörbuch bei Thalia erwerben (auf Thalia ansehen). Schnell sein lohnt sich, denn Fitzeks Romane sind heiß begehrt.

Für wen lohnt sich der Roman?

Psychothriller-Fans und Fitzek-Liebhaber werden an „Der Nachbar“ ihre wahre Freude haben. Die bewährte Mischung aus psychologischen Abgründen, unvorhersehbaren Wendungen und der typischen Fitzek'schen Spannungsarchitektur macht das Buch zu einem Muss für alle, die bereits Werke wie „ werden an „Der Nachbar“ ihre wahre Freude haben. Die bewährte Mischung aus psychologischen Abgründen, unvorhersehbaren Wendungen und der typischen Fitzek'schen Spannungsarchitektur macht das Buch zu einem Muss für alle, die bereits Werke wie „ Die Therapie “ oder „ Der Heimweg “ verschlungen haben (die Links führen jeweils zu Amazon).

Einsteiger in das Thriller-Genre profitieren besonders von Fitzeks zugänglichem Schreibstil und der klaren Handlungsführung. Die psychologischen Themen werden verständlich aufbereitet, ohne zu oberflächlich zu werden, was den Einstieg in anspruchsvollere Spannungsliteratur erleichtert. Die überschaubare Seitenzahl von 368 Seiten wirkt zudem nicht abschreckend auf Gelegenheitsleser.

Weniger geeignet ist der Roman für sensible Leser, die bei expliziten Gewaltdarstellungen und psychologischem Horror schnell an ihre Grenzen stoßen. Wer auf der Suche nach leichter Unterhaltung oder romantischen Elementen ist, wird hier definitiv nicht fündig werden, da der Roman konsequent düster und beklemmend bleibt.

Der 368 Seiten starke Hardcover-Roman erschien am 22. Oktober 2025 und steht aktuell (Stand: November 2025) auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. „Der Nachbar“ ist das perfekte Geschenk für alle Liebhaber nervenaufreibender Spannung: Ideal für gemütliche Leseabende, Urlaubslektüre oder für alle, die sich gerne gruseln lassen.

Darum geht es in Fitzeks „Der Nachbar“

Die Strafverteidigerin Sarah Wolff leidet unter Monophobie – der krankhaften Angst vor dem Alleinsein. Nach einem traumatischen Kindheitserlebnis begleitet sie diese Phobie bis heute. Um einen Neuanfang zu wagen, zieht sie mit ihrer Tochter an den Stadtrand Berlins. Doch was sie nicht ahnt: In ihrem neuen Zuhause ist sie niemals wirklich allein.

Ein unsichtbarer Nachbar beobachtet jeden ihrer Schritte und kümmert sich zunächst auf fürsorgliche Weise um sie – füllt den Kühlschrank oder installiert ein Nachtlicht. Doch diese vermeintliche Fürsorge entwickelt sich schnell zu einer Obsession, die Sarahs Leben völlig aus den Fugen geraten lässt.

Als Fitzek-Fans kommt ihr auch bei den Roman-Verfilmungen auf eure Kosten. Worum es in „Der Heimweg“ geht, erfahrt ihr von unseren Kolleg*innen von kino.de.

Der Roman kann die meisten Leser überzeugen

Die Deutsche Presse-Agentur lobt den packenden Charakter des Romans und betont: „Wer einen Fitzek liest, gibt das Buch nicht so schnell mehr aus der Hand“ (Quelle: Deutsche Presse Agentur). Besonders hervorgehoben wird Fitzeks Fähigkeit, alltägliche Situationen in bedrohliche Szenarien zu verwandeln.

Die Amazon-Bewertungen fallen überwiegend positiv aus. Ein begeisterter Fan (Bewertung von very_bad_books) schwärmt: „Wow – was für eine Achterbahnfahrt! Sebastian Fitzek hat es wieder geschafft, mich komplett umzuhauen. Der Nachbar ist ein echter Pageturner voller Spannung, Nervenkitzel und überraschender Wendungen.“ Leser hätten bereits nach wenigen Seiten das Gefühl, selbst beobachtet zu werden. Quittiert wird dies mit 4,5 von 5 Sternen.

Doch nicht alle sind begeistert: Über buechereule.de merkt eine Leserin an (Rezension von User Smorph), der Roman wirke wie eine zusammenhanglose Aneinanderreihung von Informationen, die nicht schlüssig ineinandergreifen würden. Zudem spiele das im Klappentext beworbene Thema Monophobie nur eine untergeordnete Rolle. Doch am besten überzeugt ihr euch einfach selbst!

