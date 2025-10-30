„Ghost Posts“ bei Threads: So nutzt ihr die neuen verschwindenden Beiträge

Die Meta-App Threads hat ein neues Feature ausgerollt, das viele an Instagram Stories oder Snapchat erinnern dürfte: die sogenannten Ghost Posts. Wir erklären, wie das funktioniert, was ihr beachten müsst und warum das Feature für Threads-Nutzer spannend ist.

So erstellt ihr einen Ghost Post

Das Erstellen eines Ghost Posts funktioniert ähnlich wie ein normaler Beitrag auf Threads:

Öffnet die Threads-App. Tippt auf das Plus-Symbol, um einen neuen Post zu erstellen. Wählt den „Ghost Post“-Modus (Symbol mit Geist oder Uhr). Schreibt euren Text oder fügt Bilder oder Videos hinzu. Postet. Der Beitrag bleibt 24 Stunden online.

Ein kleines Geister-Icon markiert Ghost Posts im Feed, damit klar ist, dass dieser Inhalt nur vorübergehend sichtbar bleibt. Ghost Posts unterliegen den gleichen Datenschutz-Einstellungen wie normale Beiträge. Ihr entscheidet also weiterhin, wer eure Posts sehen darf (öffentlich oder nur eure Follower). Auch Meldungen und Blockierungen funktionieren wie gewohnt.

Was sind Ghost Posts bei Threads?

Damit lassen sich Posts veröffentlichen, die nach 24 Stunden automatisch verschwinden, inklusive Kommentaren und Likes. Mit den neuen Ghost Posts könnt ihr also Inhalte posten, die nur einen Tag lang sichtbar bleiben. Danach verschwinden sie automatisch aus eurem Profil und dem Feed anderer Nutzer. Laut Meta sollen diese Beiträge vor allem für spontane Updates, Stimmungen oder schnelle Gedanken gedacht sein, ohne, dass sie dauerhaft im Profil stehen.

Was passiert nach 24 Stunden?

Obwohl Ghost Posts nach einem Tag verschwinden, legt Threads ein privates Archiv an. Dieses ist nur für euch sichtbar und erlaubt, vergangene Ghost Posts nachträglich einzusehen – ähnlich wie bei Instagram Stories. Das Archiv wird aber nicht dauerhaft gespeichert. Ältere Inhalte werden nach einiger Zeit endgültig gelöscht. So könnt ihr aber eine Zeit lang überprüfen, was ihr geteilt habt, ohne dass es andere sehen.

, sobald sie verschwinden. Screenshots sind weiterhin möglich. Inhalte sind also nach 24 Stunden möglicherweise nicht komplett verschwunden.

Das Archiv ist nur lokal für euch sichtbar.

Wenn ihr also etwas teilen wollt, das nicht für die Ewigkeit gedacht ist, probiert die Ghost Posts aus. Euer Feed wird dadurch spontaner, lebendiger und persönlicher. Schöne Erinnerungen oder Fotos könnt ihr auch nachträglich noch einmal ansehen, sodass eigene Beiträge nicht verloren gehen.