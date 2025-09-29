Gigabit-Internet zum Angebotspreis: Vodafone Cable Max aktuell mit Cashback & Gratis-Monaten

Manchmal fühlt es sich so an, als stünde das heimische WLAN ständig unter Dauerstress: beim Streamen stockt das Bild, der Video-Call friert ein, und währenddessen versucht jemand noch, ein Game-Update herunterzuladen. Genau in solchen Momenten wünscht man sich eine Leitung, die einfach alles gleichzeitig schafft – und das ohne Wartezeiten.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Für genau diese Alltagsszenarien gibt es derzeit den Vodafone Cable Max-Tarif mit dauerhaft 49,99 Euro pro Monat, 120 Euro Cashback und optional bis zu 12 Gratis-Monaten, wenn euer alter Vertrag noch läuft (Angebot bei Vodafone ansehen). 1.000 Mbit/s im Download und 50 Mbit/s im Upload sorgen dafür, dass Streaming, Gaming und Homeoffice parallel problemlos laufen. Wer zusätzlich einen Mobilfunkvertrag bei Vodafone hat, spart über die Gigakombi weitere 10 Euro pro Monat.

Angebot bei Vodafone ansehen

Das Cashback in Höhe von 120 Euro bekommt ihr, wenn ihr euch nach der Bestellung beim Service-Partner registriert und der Vertrag sechs Monate aktiv bleibt. Die Auszahlung kommt dann direkt auf euer Konto.

Anzeige

Lohnt sich Vodafone Cable Max?

Im Alltag bedeutet Gigabit-Internet vor allem eins: Wartezeiten verschwinden. Das nächste große Konsolen-Update ladet ihr in Minuten herunter, während im Nebenzimmer ein 4K-Stream ohne Pufferung läuft. Auch Videokonferenzen im Homeoffice profitieren von der hohen Stabilität – selbst dann, wenn nebenbei mehrere Geräte online sind.

Mit dem kostenlosen Kabel-TV-Anschluss für die gesamte Vertragsdauer lassen sich zusätzlich Serien, Filme oder Sportprogramme empfangen, ohne dass extra Kosten anfallen. Für die Hardware habt ihr die Wahl zwischen dem günstigen Vodafone-Station-Router oder leistungsstarken FRITZ!Box-Modellen mit Mesh-WLAN und erweiterter Smart-Home-Integration. So könnt ihr den Anschluss perfekt auf eure Bedürfnisse abstimmen.

Angebot bei Vodafone ansehen

Fazit

Wenn ihr schnelles und zuverlässiges Internet braucht und in einem Kabel-Ausbaugebiet wohnt, ist Vodafone Cable Max aktuell einer der interessantesten Tarife. Der dauerhaft stabile Preis, das Cashback, mögliche Gratis-Monate sowie der optionale TV-Anschluss machen ihn langfristig attraktiv. Besonders lohnenswert ist der Deal für alle, die parallel streamen, zocken und arbeiten – und bei denen das WLAN bisher regelmäßig an seine Grenzen kommt.

Angebot bei Vodafone ansehen

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.