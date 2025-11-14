Gilt für iPhone- und Android-Nutzer: Wer hier nicht aufpasst, zahlt drauf

Ein falscher Klick und euer Handyurlaub auf See wird richtig teuer – doch es gibt Lösungen.

Wer auf Kreuzfahrt geht und unterwegs nicht auf mobiles Internet verzichten will, steht schnell vor einem teuren Problem. Klassisches Roaming über das schiffseigene Mobilfunknetz kostet ein Vermögen – da hilft auch kein Datensparmodus mehr. Ich habe daher getestet, ob eine spezielle eSIM fürs maritime Netz wirklich die günstigere Alternative ist. Mein Fazit: Sie funktioniert – aber nicht ohne Haken.

eSIMs fürs Smartphone auf Reisen: Die clevere Lösung gegen Roaming-Gebühren

eSIMs haben sich längst als praktischer Reisebegleiter etabliert. Statt teure Roaming-Gebühren zu zahlen oder sich im Ausland um lokale SIM-Karten zu kümmern, lädt man einfach ein passendes Datenpaket aufs Smartphone – fertig. Ich selbst nutze diese Lösung regelmäßig, beispielsweise auch vor zwei Jahren auf einer längeren Tour durch den Suezkanal. Besonders auf iPhones oder modernen Android-Smartphones ist das mittlerweile ein Kinderspiel.

Gerade für Kreuzfahrer ist das eine enorme Erleichterung: Kommt man im Hafen an, ist man direkt online – ganz ohne horrende Gebühren. Anbieter wie Airalo oder HolyFly bieten passende Pakete für nahezu jedes Land. Doch was, wenn das Schiff den Hafen verlässt und weit draußen auf See ist?

Innerhalb von Häfen in der EU braucht es nicht unbedingt eine separate eSIM – im Bild zu sehen die Disney Fantasy in Vigo. (© Sven Kaulfuss – GIGA.de)

Finger weg vom Schiffsnetz – oder doch nicht?

Normalerweise gilt auf See die eiserne Regel: Flugmodus an. Denn wer sich mit dem satellitengestützten LTE-Netz des Schiffs verbindet, rutscht direkt in die Roaming-Hölle. Die Kosten sind jenseits von Gut und Böse. Zwar bieten Reedereien eigene WLAN-Pakete an, doch auch hier sind Preise von 20 bis 30 Dollar pro Tag keine Seltenheit. Da stellt sich die Frage: Geht das nicht günstiger?

Die Antwort: Ja, aber mit Einschränkungen. Es gibt mittlerweile Anbieter, die genau für dieses maritime Netz eigene eSIMs anbieten – zum Beispiel GigSky oder Red Bull Mobile. Ich habe GigSky auf einer Kreuzfahrt durch die Biskaya getestet, an Bord der Disney Fantasy.

Der Test: GigSky auf See

GigSky bietet spezielle eSIM-Pakete nur fürs Schiff oder in Kombination mit Landnetzen an. Ich entschied mich für die Variante „Cruise-only“ – 1 GB Datenvolumen, 7 Tage Laufzeit, rund 32 Euro. Mit regelmäßig angebotenen Rabatten wird es jedoch meist etwas günstiger (bei GigSky ansehen).

Die eSIM-Pakete gibt es eigentlich immer wieder mit Rabatten. (© iPhone-Screenshot der GigSky-App)

Wichtig: Die Laufzeit startet erst dann, wenn sich die eSIM das erste Mal mit dem maritimen Netzwerk verbindet. Das geschieht aber nicht direkt nach dem Ablegen, sondern erst einige Meilen vor der Küste. Bis dahin heißt es: Warten oder mit etwas Glück noch das landgestützte Mobilfunknetz verwenden. Es kommt also immer zu einer Versorgungslücke, nämlich dann, wenn man sich nicht mehr mit dem landgestützten Netzwerk verbinden kann und das maritime Mobilfunknetz noch nicht aufgeschaltet wurde.

Der Datendurchsatz ist nicht das Problem, die Latenz schon eher. (© Screenshot Speedtest-App)

Als die Verbindung schließlich am ersten Seetag stand, funktionierte das Netz grundsätzlich zuverlässig. Allerdings eben noch nicht am ersten Abend – eben weil das Schiff erst nach 17 Uhr ablegt und man dann noch stundenlang auf die Aktivierung des schiffseigenen Mobilfunknetzes wartet. Am Seetag lief die Verbindung aber wie bereits erwähnt stabiler, wenn auch nicht perfekt.

Geschwindigkeit und Alltagstauglichkeit

Wunder darf man nicht erwarten. Die Latenzzeiten sind hoch – Webseiten laden spürbar langsamer, und wer Videos streamen will, sollte sich mit niedriger Auflösung zufriedengeben. Dafür reicht der Datendurchsatz immerhin aus. Für Messaging, Social Media oder E-Mails ist das alles absolut in Ordnung.

Den Überblick über das Datenvolumen findet man in der App. (© Screenshot GigSky-App)

Über die GigSky-App behält man jederzeit den Überblick über das verbrauchte Datenvolumen und kann bei Bedarf nachbuchen.

Fazit: Lohnt sich die maritime eSIM?

Das kommt ganz darauf an. Wer nur eine kurze Kreuzfahrt vorzugsweise entlang der Küste macht, braucht die maritime eSIM eher nicht – hier reicht eine normale, landgestützte Lösung völlig aus. Wer aber mehrere Seetage ohne Landverbindung vor sich hat, bekommt mit der GigSky-eSIM eine solide und vergleichsweise günstige Alternative zu den teuren Internetpaketen an Bord.

Ein wichtiger Hinweis zum Schluss: Auf hoher See unbedingt die reguläre SIM deaktivieren, sonst bucht sich das Smartphone womöglich doch ins maritime Netz ein – und die Roaming-Falle schnappt gnadenlos zu.

Anmerkung: Ich habe die eSIM von GigSky selbst bezahlt – der Test erfolgte ohne Kooperation oder Sponsoring.

