Glück für Samsung-Kunden: Nur auf dieses Smartphone haben es Kriminelle abgesehen

Ein Trend in London zeigt: Für manche Handys interessiert sich nicht mal die Unterwelt.

Wer in London ein Android-Smartphone nutzt, hat derzeit offenbar deutlich weniger Sorgen: Laut einem aktuellen Bericht werden Diebe zunehmend wählerisch – und greifen fast nur noch zu iPhones. Mehrere Opfer berichten sogar, dass ihnen ihre gestohlenen Samsung-Geräte kurzerhand wieder zurückgegeben wurden.

Android, Samsung? Nein danke: Londoner Diebe wollen iPhones

Die britische Lokalquelle London Centric zeichnet ein ungewöhnliches Bild der aktuellen Diebstahlserie in der Hauptstadt. Während viele Betroffene zunächst glauben, ein gewöhnlicher Raubüberfall liege vor, folgt häufig die Überraschung: Ihre Android-Smartphones – oftmals Samsung-Modelle – werden den Opfern wieder in die Hand gedrückt (Quelle: 9to5Mac).

Der Grund klingt ebenso simpel wie ernüchternd: Die Kriminellen wollen Apple iPhones. Alles andere scheint sich für sie schlicht nicht zu lohnen.

Überfall auf Sam: Samsung-Handy zurückgegeben

Besonders eindrucksvoll ist der Fall von Sam, der im Januar von einer Gruppe von acht Männern überfallen wurde. Die Täter nahmen ihm alles ab: Smartphone, Kamera, sogar die Mütze. Doch auf der Flucht drehte sich einer der Diebe plötzlich um und gab Sam sein Handy zurück – mit den Worten:

„Ich will kein Samsung.“

Eine klare Ansage, die zeigt, wie gering der Wiederverkaufswert eines Android-Geräts für Kriminelle mittlerweile sein kann.

Auch Galaxy-Nutzer Mark wurde Opfer eines Diebstahls. Ein Täter auf einem E-Bike schnappte sich sein Smartphone – nur um unmittelbar danach wieder anzuhalten, das Gerät anzuschauen und es dann auf den Boden zu werfen. Für Mark endete der Überfall damit, dass er sein Samsung nahezu unversehrt wieder einsammeln konnte.

Warum Kriminelle lieber iPhones klauen

Tech-Beobachter John Gruber (Daring Fireball) weist darauf hin, dass das Verhältnis zwischen iPhone- und Android-Nutzern in Großbritannien ungefähr 50:50 liegt. Trotzdem ist das iPhone für Diebe weiterhin deutlich attraktiver – in erster Linie wegen des höheren Wiederverkaufswerts, der starken Nachfrage und der stabilen Preisentwicklung. Kurz: iPhones bringen mehr Geld. Alles andere ist für viele Täter nicht interessant genug.

Fazit: Gute Nachrichten für Samsung-Nutzer

Für Android-Besitzer – besonders für Samsung-Kunden – sind das ungewohnt positive Nachrichten. Während iPhone-User in London besonders wachsam sein müssen, können viele Android-Nutzerinnen und -Nutzer aktuell mit einem kuriosen Vorteil leben: Kriminelle machen einen großen Bogen um ihre Geräte.