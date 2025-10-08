Glumanda, Shiggy oder Bisasam im Retro-Pixel-Stil: Schnappt sie euch alle bis zu 60 % günstiger

Für alle Pokémon-Fans, die auf Originalität und Retro stehen und dazu noch gerne basteln, gibt es was Besonderes. Diese Modelle holen euch zurück in die 90er!



Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Pokémon im Retro-Look

Ob der Feuer-Pokémon Glumanda, oder der kleine Pikachu vom Typ Elektrizität, ihr könnt euren Favoriten in Retro-Optik selbst zusammenbasteln und in Erinnerungen schwelgen. Dank Prime Deal Days zahlt ihr aktuell auch nur 12,99 Euro. Für Shiggy zahlt ihr sogar nur noch 9,99 Euro (auf Amazon ansehen).

MEGA Pokémon Glumanda zusammenbaubare Figur im Retro-Look Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 06:32 Uhr

Anzeige

Wer hat an den Retro-Pokémon-Figuren viel Freude?

Erwachsene Pokémon-Sammler: Wenn ihr bereits mit Pokémon aufgewachsen seid, sind die Pixel-Art-Figuren eine nostalgische Ergänzung für eure Sammlung (oder ihr startet sie mit diesen).

Retro- und Pixel-Art-Fans: Liebhaber von Retro-Gaming und Pixel-Design haben sicherlich Spaß am Aufbau und den süßen Figuren.

Junge Kinder: Aufgrund der Bauweise und enthaltenen Kleinteile ist das Produkt für sehr junge Kinder weniger geeignet. Der Hersteller empfiehlt die Figuren ab 13 Jahren.

Seit Ewigkeiten begeistern Pokémon Groß und Klein. 1996 kamen die ersten Pokémon-Videospiele in Japan raus, Pokémon Rot und Pokémon Grün. Zu diesen Spielen gibt es auch schon seit 1996 Spielkarten. Dazu gesellten sich jede Menge Filme, eine Anime-Serie, haufenweise Merchandise und Spin-offs wie Pokémon Go oder Pokémon Unite.

Pokémon hat innerhalb der letzten 30 Jahre auf jeden Fall Kultstatus erreicht und für die älteren Hasen unter euch einen echten Erinnerungswert. Für echte Fans gibt es bei Amazon jetzt Pokémon Figuren in Retro-Look zum Zusammenbauen!

Anzeige

Neben Glumanda und Pikachu könnt ihr auch aus Mew, Bisasam, Evoli und Schiggy wählen, sodass ihr sehr wahrscheinlich euer Lieblings-Pokémon unter den Figuren findet.

Was könnt ihr von den Pokémon Figuren erwarten?

Die Pokémon Figuren sehen durch einzelne Klemmbausteine so aus, als wären sie verpixelt, was für den gewünschten Retro-Look sorgt. Die Figuren wirken als wären sie in den 90ern direkt aus euren Gameboys gehüpft. Mit diesem Look stechen sie auch aus anderen Pokémon-Figuren hervor (auf Amazon ansehen).

Die Modelle haben an der Rückseite eine Aufhängung und einen Aufsteller, sodass sie an die Wand gehängt oder auf eurem Regal platziert werden können. Die Pokémon sind nur ungefähr 15 cm groß, weshalb sie sich auch gut auf einem Couchtisch oder einer Kommode machen. Dafür gibt es auf Amazon auch 4,8 von 5 Sternen von bisherigen Käufern!

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.