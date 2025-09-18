Gmail kann mehr: 12 Tricks, die deinen Posteingang für immer verändern

© Bildquelle: Screenshot GIGA 2 / 13

Vertrauliche E-Mails – wie soll das gehen? Gmail hat dazu eine ganz passable Lösung gefunden.

Wenn ihr eine E-Mail senden wollt, die der Empfänger weder kopieren, downloaden oder weiterleiten kann, dann nutzt den „Modus Vertraulich“:

Im Browser klickt ihr dazu in der Symbol-Leiste neben dem Senden-Button auf das kleine Schloss. Anschließend legt ihr fest, zu welchem Datum der sichere E-Mail-Link abläuft und ob auch SMS-Sicherheitscodes erzeugt werden sollen.

In der Gmail-App tippt ihr vor dem Versenden oben auf das Menü-Symbol (⋮) und wählt dann den Menüpunkt Modus Vertraulich, um danach den Ablauftermin einzugeben.

Falls ihr die Option des SMS-Codes verwendet, müsst ihr vor dem Absenden noch eine gültige Handynummer eingeben.

In beiden Fällen bekommt der Empfänger eine E-Mail, die ihn auf eine Vertrauliche Nachricht hinweist und in der sich ein Link zu dieser Nachricht befindet. Nutzt er den Link, muss er zum Lesen einen Sicherheitscode eingeben, den er entweder an seine E-Mail-Adresse oder als SMS erhält.