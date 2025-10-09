Gmail-Labels erstellen und mehr Ordnung in den Posteingang bringen

Mit den Labels von Gmail könnt ihr eure Mails übersichtlicher sortieren, farblich kennzeichnen und sogar automatisch verwalten. So bleibt Wichtiges im Blick und ihr spart euch langes Suchen.

Was sind Labels?

Labels sind wie digitale Etiketten, die ihr E-Mails zuweisen könnt. Anders als Ordner können Nachrichten mehrere Labels gleichzeitig haben, was sie flexibler und gleichzeitig für mehrere Zwecke einsetzbar macht.

So erstellt ihr bei Gmail ein Label

Öffnet Gmail in einem neuen Tab eures Browsers und loggt euch ein, falls nicht automatisch geschehen. Klickt links im Seitenmenü auf „Mehr“ und dann auf „Neues Label erstellen“. Gebt jetzt den Label-Namen ein (z. B. „Arbeit“, „Privat“, „Wichtig“).

Optional könnt ihr es auch noch einem übergeordneten Label zuordnen (z. B. „Arbeit“ → „Organisation“). Klickt abschließend auf den Button „Erstellen“.

Labels lassen sich auch direkt in einer geöffneten E-Mail über das Etikett-Symbol zuweisen.

Farben für mehr Übersicht

Damit Labels nicht nur praktisch, sondern auch gut erkennbar sind, könnt ihr Farben vergeben:

Bewegt den Mauszeiger über das Label im Seitenmenü und klickt auf den Dreifachpunkt (⋮).

Wählt hier im Dropdown-Menü unter „Labelfarbe“ eine passende Farbe aus (bspw. Rot für „Dringend“, Grün für „Erledigt“).

Labels mit Filtern automatisch setzen

Die größte Zeitersparnis bringen Labels in Verbindung mit Filtern. So könnt ihr beispielsweise E-Mails von einem oder mehreren Absendern, mit einem wiederkehrenden Betreff oder klar zuweisbaren Stichwörtern automatisch mit einem Label versehen. Geht dazu wie folgt vor:

Öffnet Gmail in einem neuen Tab eures Browsers und loggt euch ein, falls nicht automatisch geschehen. Klickt auf das Zahnrad-Symbol oben rechts und wählt im Menü „Alle Einstellungen aufrufen“. Öffnet den Reiter „Filter und blockierte Adressen“. Klickt hier den Link „Neuen Filter erstellen“. Gebt nun die E-Mail-Adresse(n), den Betreff oder die Stichwörter ein, denen ein gewisses Label zugeordnet werden soll. Tippt auf „Filter erstellen“ und setzt beim nächsten Schritt den Haken bei „Label anwenden“ und wählt das gewünschte Label aus. Aktiviert den Haken bei „Label anwenden“ und wählt ein Label aus. (© GIGA) Klickt abschließend auf den Button „Filter erstellen“.

Ab sofort werden die zukünftigen E-Mails, die diese Kriterien erfüllen, mit dem gewünschten Label versehen und können direkt über das Menü bereits einsortiert unter dem jeweiligen Label gefunden werden.