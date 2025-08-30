Gmail: Neue Funktion spart euch Zeit

Google macht den Posteingang übersichtlicher.

Gmail auf Android bekommt eine praktische Neuerung: Die KI Gemini fasst Inhalte von E-Mails künftig in ein oder zwei Zeilen direkt im Posteingang zusammen. Nutzer sollen so schneller erkennen, ob eine Nachricht überhaupt geöffnet werden muss.

Gmail mit Mini-Zusammenfassungen per KI

Die Neuerung ersetzt die bisherige Vorschauzeile in Gmail. Statt der ersten Textpassage einer Mail zeigt Google eine automatisch generierte Kurzzusammenfassung, basierend auf dem Gesprächsverlauf.

Das funktioniert laut Google nicht bei allen, aber immerhin bei manchen Nachrichten und ist an einem kleinen Symbol erkennbar. Kommen in einem E-Mail-Thread neue Informationen hinzu, wird die Zusammenfassung auch entsprechend angepasst, heißt es.

Voraussetzung für die Funktion ist die neueste Version der Gmail-App für Android sowie ein aktives Google-Workspace- oder Gemini-AI-Abo. Wer die Funktion aktivieren möchte, muss in den Gmail-Einstellungen unter anderem die Konversationsansicht und eine „normale“ oder „komfortable“ Darstellung wählen. Im kompakten Modus erscheint die Zusammenfassung nicht.

Gemini in Gmail: Das steckt hinter der Funktion

Laut Google sollen die Kurzzusammenfassungen helfen, schneller auf relevante Inhalte reagieren zu können, etwa bei Versandbestätigungen, Rechnungen oder Terminzusagen.

Ungeeignete Zusammenfassungen lassen sich direkt im Posteingang negativ bewerten. Das Feedback fließt dann laut Google in die Weiterentwicklung der KI-Funktion ein. Gleichzeitig warnt das Unternehmen davor, sich bei wichtigen Themen blind auf die Vorschläge zu verlassen (Quelle: Gmail Help).

Die neue Vorschau ist Teil von Googles größerer KI-Offensive unter dem Label Gemini. Wann genau die Funktion flächendeckend ausgerollt wird, hängt von Region und Abo-Modell ab.

